Кого Путин посылает на войну в Украину: Украина в ООН сделала заявление

Путинский режим мобилизует в свои вооруженные силы особо опасных преступников, которым обещают помилование за участие в войне против Украины. По возвращении с боевых действий некоторые из них продолжают совершать преступления на территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает "Укринформ".

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Сергей Кислица привел пример, что по данным СМИ, в армии РФ служат каннибал Дмитрий Малышев, который убил нескольких людей и съел сердце одного из них, а также маньяк Александр Масленников, убивший и расчленивший двух женщин.

Дипломат отметил, что именно такие навыки востребованы в российской армии.

Кислица обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин называет таких людей "настоящими героями" России. По данным российских СМИ, по меньшей мере 24 осужденных убийцы, которые были помилованы и вернулись домой из Украины, снова совершили убийства.

"Трудно даже представить, как страдают жители оккупированных территорий Украины, когда насильники и убийцы, служащие в российской армии, пользуются полной безнаказанностью за преступления против них", — подчеркнул Сергей Кислица.

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