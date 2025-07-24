Когда ждать завершения войны: Залужный удивил прогнозом

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Кравцев Сергей
На данный момент Украина вступила в новую фазу войны, которая кардинально отличается от периода полномасштабного вторжения в 2022–2023 годах. И, если страна не позаботится о своей долгосрочной защите, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия. Такое мнение в интервью "Левому берегу" высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Экс-главком отметил, война "старого образца", которая началась 24 февраля 2022 года, завершилась примерно в декабре 2023 года. И с 2024 года на украинской земле продолжается уже совсем другая война.
Он отметил, что российская армия изменила подходы к ведению боевых действий и теперь применяет тактику, направленную не столько на продвижение, сколько на обескровливание Вооруженных сил Украины и гражданского населения.
По словам Валерия Залужного, на линии фронта сейчас есть позиции, созданные не для прорыва, а исключительно уничтожения.
Читайте также на портале "Комментарии" — посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил сомнение в эффективности введения миротворческого контингента в Украину после завершения активной фазы войны. В разговоре с "Левым берегом" он отметил, что без реального боевого потенциала такая инициатива не имеет практического содержания.
Также издание "Комментарии" сообщало – кому больше всего доверяют украинцы: кто идет вслед за Залужным.