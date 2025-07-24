Когда ждать завершения войны: Залужный удивил прогнозом

На данный момент Украина вступила в новую фазу войны, которая кардинально отличается от периода полномасштабного вторжения в 2022–2023 годах. И, если страна не позаботится о своей долгосрочной защите, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия. Такое мнение в интервью "Левому берегу" высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Экс-главком отметил, война "старого образца", которая началась 24 февраля 2022 года, завершилась примерно в декабре 2023 года. И с 2024 года на украинской земле продолжается уже совсем другая война.

"С 2024 года началась совсем другая война — война на истощение, и продолжаться она может долго", — акцентировал Валерий Залужный.

Он отметил, что российская армия изменила подходы к ведению боевых действий и теперь применяет тактику, направленную не столько на продвижение, сколько на обескровливание Вооруженных сил Украины и гражданского населения.

По словам Валерия Залужного, на линии фронта сейчас есть позиции, созданные не для прорыва, а исключительно уничтожения.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил сомнение в эффективности введения миротворческого контингента в Украину после завершения активной фазы войны. В разговоре с "Левым берегом" он отметил, что без реального боевого потенциала такая инициатива не имеет практического содержания.

"О каком контингенте идет речь? Тот, что способен сбить сотни дронов над Киевом? Или просто делегация в ярких красных штанах? Если второе — смысла с этого ноль", — иронично отметил Залужный.

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