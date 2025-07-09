Кому больше всего доверяют украинцы: кто идет вслед за Залужным

В июле 2025 года посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает занимать первое место в рейтинге, сохраняя самый высокий уровень доверия среди украинцев. Ему доверяют 73% респондентов, не доверяют 18%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

По информации социологов, самый высокий уровень доверия к бывшему главкому был в прошлом году перед его отставкой в феврале 2024 года и сразу после. Тогда рейтинг был на уровне 90%.

Вторым же в рейтинге продолжает оставаться президент Украины Владимир Зеленский. Он имеет уровень доверия среди украинцев – 67%. Ему не доверяют 29% украинцев.

На третьей позиции разместился глава ГУР Кирилл Буданов. Его рейтинг доверия – 56%. Не доверяют главному разведчику страны – 22%.

Далее идет нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — (41%). Зато ему не доверяют 37% респондентов.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 25% опрошенных, не доверяют 53%.

Опрос проведен 4-5 июля 2025 года среди 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка — не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине стало больше тех, кто считает, что украинцы преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине стало больше тех, кто считает, что украинцы преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.



