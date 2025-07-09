Кому больше всего доверяют украинцы: кто идет вслед за Залужным

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В июле 2025 года посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает занимать первое место в рейтинге, сохраняя самый высокий уровень доверия среди украинцев. Ему доверяют 73% респондентов, не доверяют 18%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
По информации социологов, самый высокий уровень доверия к бывшему главкому был в прошлом году перед его отставкой в феврале 2024 года и сразу после. Тогда рейтинг был на уровне 90%.
Вторым же в рейтинге продолжает оставаться президент Украины Владимир Зеленский. Он имеет уровень доверия среди украинцев – 67%. Ему не доверяют 29% украинцев.
На третьей позиции разместился глава ГУР Кирилл Буданов. Его рейтинг доверия – 56%. Не доверяют главному разведчику страны – 22%.
Далее идет нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — (41%). Зато ему не доверяют 37% респондентов.
Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 25% опрошенных, не доверяют 53%.
Опрос проведен 4-5 июля 2025 года среди 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка — не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине стало больше тех, кто считает, что украинцы преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине стало больше тех, кто считает, что украинцы преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.