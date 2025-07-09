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Как изменились мнения украинцев за время войны: КМИС обратил внимание на важный нюанс

По сравнению с декабрем 2024 года с 53% до 61% стало больше тех, кто говорит о единстве нации

9 июля 2025, 10:46
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Кравцев Сергей

В Украине стало больше тех, кто считает, что украинцы преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как изменились мнения украинцев за время войны: КМИС обратил внимание на важный нюанс

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

По сравнению с декабрем 2024 года с 53% до 61% стало больше тех, кто говорит о единстве нации.

В основном это происходило за счет снижения доли тех, кто имел неопределенные взгляды (с 14% в декабре 2024 года до 7% сейчас).

Вместе с этим треть населения (33% сейчас и ровно столько же было в декабре 2024 года) считают, что внутренние противоречия углубляются и украинцы идут к расколу.

Социологи Киевского международного института социологии (КМИС) провели собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая — 3 июня 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти половина украинцев видят Украину с разрушенной экономикой через 10 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в анализе опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Было логично ожидать, что после "жесткой посадки" от Трампа (ослабление поддержки и изменения риторики США в отношении РФ) состоится определенный морально-психологический спад у украинцев. Но даже при таких условиях наши опросы показывают, что все равно абсолютное большинство украинцев — против вариантов завершения войны на условиях, которые выглядят как капитуляция", — рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий. 

По его словам, новое социологическое исследование показало, что ощущение единения среди украинцев немного усилилось. Около 60% опрошенных считают, что "Украина движется скорее к единению, чем к расколу".




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