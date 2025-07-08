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Какой через 10 лет будет Украина: опрос КМИС показал, что думают украинцы

Опрос показал, что почти половина граждан считают, что через 10 лет Украина будет разрушенной

8 июля 2025, 12:00
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Кравцев Сергей

Почти половина украинцев видят Украину с разрушенной экономикой через 10 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в анализе опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Какой через 10 лет будет Украина: опрос КМИС показал, что думают украинцы

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

"Было логично ожидать, что после "жесткой посадки" от Трампа (ослабление поддержки и изменения риторики США в отношении РФ) состоится определенный морально-психологический спад у украинцев. Но даже при таких условиях наши опросы показывают, что все равно абсолютное большинство украинцев — против вариантов завершения войны на условиях, которые выглядят как капитуляция", — рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, новое социологическое исследование показало, что ощущение единения среди украинцев немного усилилось. Около 60% опрошенных считают, что "Украина движется скорее к единению, чем к расколу".

Грушецкий уточнил, что был и другой вопрос: "Как вы видите Украину через 10 лет: процветающей страной Евросоюза или разрушенной страной с большим оттоком людей?".

По словам социолога, еще во время опросов в декабре 2024 года более 57% считали, что Украина через 10 лет будет процветать в ЕС. А уже по состоянию на конец мая — начало июня наоборот почти половина (было 28%, стало 47%) видит Украину разрушенной.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил окончательные результаты референдума Voks2025 о вступлении Украины в ЕС в преддверии саммита ЕС, который начнется в четверг. Премьер-министр заявил, что всего проголосовало 2 миллиона 278 тысяч человек. Об этом пишет издание Telex.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько украинцев готовы терпеть безденежье после завершения войны: результаты опроса.




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Источник: https://www.unian.net/society/ukraincy-pochti-uzhe-ne-imeyut-optimizma-otnositelno-trampa-novye-dannye-sociologov-13036002.html
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