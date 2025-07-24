"Заедет в красных штанах": Залужный разгромил идею о миротворческом контингенте в Украине

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил сомнение в эффективности введения миротворческого контингента в Украину после завершения активной фазы войны В разговоре с LB Live он отметил, что без реального боевого потенциала такая инициатива не имеет практического содержания.

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" О каком контингенте идет речь? Тот, что способен сбить сотни дронов над Киевом? Или просто делегация в ярких красных штанах? Если второе — смысла с этого ноль", — иронично отметил Залужный/

Он подчеркнул, что сдержать угрозу после войны сможет только реальная военная способность, а не символическое присутствие международных сил.

"В настоящее время возможности миротворческих контингентов крайне ограничены. Я не вижу механизма, по которому это реально работает", — добавил Залужный/

Несмотря на это, он признал политический вес таких инициатив. По его словам, даже сам факт заявления страны о готовности предоставить войска имеет значение, прежде всего, как проявление международной солидарности.

"Если государство говорит о поддержке Украины и готовности направить солдат — это уже сигнал. Пусть и больше политический, чем военный, но важный", — подытожил бывший главнокомандующий.

Стоит напомнить, что ранее Залужный отмечал: ситуация на фронте зашла в "тупик", а преодолеть его можно только с помощью технологических прорывов, а не численности войск.

Как уже писали "Комментарии", в Стамбуле состоялся очередной, третий по счету раунд переговоров между делегациями Украины и России Несмотря на высокое внимание к этому мероприятию, прорывные решения или компромиссы достигнуты не были.