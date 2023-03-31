Когда ждать следующую массированную ракетную атаку украинцам, - военный эксперт

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Моесеенко Валентина
Война – это математика, ведь можно все сосчитать. Соответственно, чтобы перенасытить нашу систему обороны можно определить, что россиянам нужно под сотню ракет на одну атаку. Об этом в эфире 24 канала заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан, пишут "Комментарии".
Как может измениться тактика российских ракетных атак
Полковник сообщил, что россияне в месяц могут произвести около 50 ракет Х-101. Соответственно, если 9 марта была последняя массированная атака, значит, к 9 апреля у них уже будет полсотни ракет.
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Особых изменений по массированным ракетно-дроновым ударам армии РФ по гражданским городам и селам Украины пока не будет.
Полковник ВСУ рассказал, что от количества Patriot зависит и их КПД (коэффициент полезного действия). Нам для того чтобы более-менее закрыть воздушное пространство по линии фронта, по периметру, по границе – нужно около 3 комплексов. В одном комплексе около 8 батарей. Итак, где-то 24 батареи нужно, чтобы полностью перекрыть воздушное пространство.
По его словам, все военные спутники могут фиксировать старты баллистических ракет на любую дальность.
Напомним, "Комментарии" писали, что россияне не прекратят атаки по украинским городам с воздуха дронами и ракетами. Таким образом, они пытаются перегружать систему противовоздушной обороны и терроризировать мирное население.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что, россияне собирают ракеты буквально с бытовых приборов. Теперь толковать как товары двойного назначения можно даже робот-пылесос.
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