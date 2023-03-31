Когда ждать следующую массированную ракетную атаку украинцам, - военный эксперт

Война – это математика, ведь можно все сосчитать. Соответственно, чтобы перенасытить нашу систему обороны можно определить, что россиянам нужно под сотню ракет на одну атаку. Об этом в эфире 24 канала заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан, пишут "Комментарии".



Как может измениться тактика российских ракетных атак

Полковник сообщил, что россияне в месяц могут произвести около 50 ракет Х-101. Соответственно, если 9 марта была последняя массированная атака, значит, к 9 апреля у них уже будет полсотни ракет.

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"К этому количеству могут добавить десяток "Кинжалов", десяток Х-22, десяток Х-59, Х-31. То есть, к первой декаде апреля могут собрать примерно то же количество ракет, которое было 9 марта", – пояснил Свитан.

Особых изменений по массированным ракетно-дроновым ударам армии РФ по гражданским городам и селам Украины пока не будет.

"Я думаю, если россияне полностью не отказались от массированных атак, то они смогут ударить еще раз в первой декаде апреля. Есть вариант, что они могут отказаться от массированных атак, ведь это не дает результатов. Однако тогда будут работать точечно – по 8, по 10 ракет, пытаясь уничтожить какой-либо объект. Это тоже возможно", – отметил военный эксперт.

Полковник ВСУ рассказал, что от количества Patriot зависит и их КПД (коэффициент полезного действия). Нам для того чтобы более-менее закрыть воздушное пространство по линии фронта, по периметру, по границе – нужно около 3 комплексов. В одном комплексе около 8 батарей. Итак, где-то 24 батареи нужно, чтобы полностью перекрыть воздушное пространство.

"Сам по себе комплекс это – хороший радар, который видит под 200 километров. Определяет все воздушные цели почти по всему диапазону и по всем высотам", – отметил военный эксперт.

По его словам, все военные спутники могут фиксировать старты баллистических ракет на любую дальность.

"Спутник фиксирует старт баллистической ракеты, определяет ее начальную траекторию, вычисляет полную траекторию и понимает точку удара. После этого идет команда на ту батарею, которая находится рядом. Вычисляется траектория противоракеты и идет в так называемую "точку встречи". Там уже идет подрыв. ", – сообщил военный эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали, что россияне не прекратят атаки по украинским городам с воздуха дронами и ракетами. Таким образом, они пытаются перегружать систему противовоздушной обороны и терроризировать мирное население.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что, россияне собирают ракеты буквально с бытовых приборов. Теперь толковать как товары двойного назначения можно даже робот-пылесос.

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