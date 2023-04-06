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Когда ждать следующих обстрелов России: какие дни в апреле будут опасными, - экстрасенс

Ясновидящая, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Мария Тиха дала новый прогноз на апрель, касающийся войны в Украине и боев на Донбассе

сегодня, 13:15
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Белоокая Ира

По утверждениям ведьмы, отдельные дни этого месяца будут опасны. Такой прогноз экстрасенс дала в эфире "УНИАН", пишут "Комментарии". Россия продолжит совершать преступления на украинской земле, отметила Тиха. Есть даты, когда нужно быть очень осторожным и внимательным.

Когда ждать следующих обстрелов России: какие дни в апреле будут опасными, - экстрасенс

Ясновидящая рассказала, в какие дни апреля следует быть осторожным

"Самыми опасными датами будут те, на которые приходится Пасха", — сказала Мария.


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Ведь в эти дни страна-агрессорка, как считает ясновидящая, устроит массированный ракетный обстрел. Особо опасными будут и 12-13 апреля. Также, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" очертила и такие даты " 16, 18, 19, 23, 25, 27 апреля".

"В эти дни могут быть обстрелы у разных церквей и храмов из-за того, что сейчас мы "выселяем" УПЦ МП", — резюмировала Тиха.

Относительно городов экстрасенс добавила, что видит опасность для Одессы, Полтавы, Днепра, Харькова, Ивано-Франковска, Запорожья, Хмельницкого и столицы.

"Также очень "фонит" Мелитополь, но пока не понятно почему, ведь он оккупирован", — подытожила ясновидящая.

Как писали "Комментарии" Резников озвучил прогноз по переговорам с РФ и окончанию войны. Алексей Резников исключил мирные договоренности с Путиным.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что 45-й президент США Дональд Трамп уже прославился рядом скандальных заявлений по поводу войны в Украине. Эксглава Белого дома уже заявляет, что ему понадобится круглосуточно посадить за стол переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина, завершив войну в Украине. Теперь же в интервью Fox News один из лидеров Республиканской партии заявил, что российский диктатор Путин в конце концов захватит всю территорию Украины.




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Источник: https://www.unian.ua/lite/astrology/voyna-s-rossiey-ekstrasens-nazvala-daty-kogda-ukraina-budet-v-ogne-12207483.html
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