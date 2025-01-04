Когда закончится война: журналист дал неутешительный прогноз, обозвав Гордона и Арестовича

Война, развязанная Россией в Украине, точно не закончится в 2025 году, считает военный журналист Богдан Мирошников. Он допускает, что воевать придется и в 2026 году. Блогера Алексея Арестовича и журналиста Дмитрия Гордона за их оптимистичные взгляды на сроки окончания войны Мирошников обозвал фантазерами, передает 4 января портал "Комментарии".

Арестович и Гордон - "фантазеры", а первый из них еще и "хайпожер", заявил Мирошников. Фото: Facebook

"Если кто-то всерьез рассчитывает, что война завершится в 2025 – у меня для вас плохие новости. Не завершится. И под очень большим сомнением, что в 2026 году завершится", — написал военны журналист в Telegram.

Мирошников пояснил, что война – "это всегда долго", если одна из сторон не капитулирует. Он убежден, что Украине, чтобы не капитулировать, нужно сплотиться, "или финал будет не в нашу пользу".

"Один хайпожер-фантазер (Арестович) уже на помойке истории, другой фантазер (Гордон) – очень туда просится", — оценил он последние предсказания журналиста.

Ранее портал "Комментарии" приводил прогноз (и уже не первый) украинского журналиста Дмитрия Гордона, который 29 декабря заявил, что 30 декабря 2024 года должна завершиться горячая фаза войны. Однако 30 декабря Гордон вышел в эфир и объявил, что война в Украине будет продолжаться, так как встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина, о которой журналиста информировали источники, не состоялась и договориться о заморозке не вышло. Разговор готовили несколько месяцев, в США якобы летал готовить почву помощник главы Кремля Николай Патрушев, но якобы Путин все испортил: выставил невыполнимые требования, отверг мирный план Трампа и переговоры сорвались.

Мнение многих украинцев сформулировал блогер Алексей Арестович, обвинив журналиста в "беспардонной лжи". Однако уже 3 января Гордон озвучил очередной прогноз по прекращению войны в Украине. Теперь он утверждает, что весной 2025 будет заключен мирный договор, а затем через два-три месяца в Украине проведут выборы. Украинцы уже заметили, что предсказания Гордона не сбываются, но все равно верят им, отмечают эксперты. Причина, вероятно, в том, что украинское общество очень устало от войны и хочет получить "магическую таблетку".