Гордон оправдался за ложный прогноз: Путин сорвал встречу с Трампом

Украинский журналист Дмитрий Гордон утверждает, что 30 декабря должна была состояться "историческая встреча" российского правителя Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Получив информацию об этих переговорах, журналист пообещал всем, что горячая фаза войны между Украиной и РФ закончится в 2024 году. Однако Путин подвел Гордона, отверг мирный план Трампа и контакт не состоялся — а прогноз не сбылся, сетует журналист.

Гордон щедро поделился инсайдами о беседе Путина и Трампа, которая должна была якобы произойти 30 декабря и завершить горячую фазу войны. Фото: Дмитрий Гордон / Фейсбук

О встрече Путина и Трампа, которая должна была якобы состояться 30 декабря, Гордону сообщили "несколько источников в Вашингтоне". Сначала планировались очные переговоры, потом их решили заменить видеоконференцией, утверждает журналист. Разговор Трампа и Путина, который, по заявлению Гордона, должен был завершить горячую фазу войны, якобы готовили их команды.

Особенно интенсивная подготовка шла в последнюю неделю, когда, как утверждает Гордон, в США на российском правительственном самолете прилетела высокопоставленная делегация. Она должна была согласовать позиции сторон, но "хотелки" Путина оказались слишком нескромными.

"Закончились эти переговоры, к сожалению, ничем. А именно демаршем российской стороны", — пояснил журналист.

Гордон поясняет, что позиции РФ и США якобы не совпали по нескольким принципиальным вопросам. Так, Россия требовала, чтобы переговоры о заморозке войны начались без прекращения боевых действий (их остановка рассматривалась лишь в процессе переговоров как уступка России в обмен на встречные уступки США). Оккупанты настаивали на невступлении Украины в НАТО, подкрепленном международными правовыми обязательствами. Путин также требовал снять санкции с России.

Также в РФ якобы возражали против присутствия на территории Украины миротворческого контингента стран НАТО.

"Как вариант русские готовы рассматривать введение контингента нейтральных, по мнению России, стран, типа Китая, Бразилии и Беларуси (здесь можно громко смеяться), только по мандату ООН и не более 20 тыс. человек с легким стрелковым оружием (тоже очень смешно)", — отметил журналист;

Команда Трампа, по данным источников Гордона (он утверждает, что получил от источников отчет о переговорах на четырех страницах, так что нет причин не верить), настаивала, в частности, на остановке боевых действий как условии для начала переговоров, создании демилитаризованной зоны длиной 1300 км с введением миротворцев из стран НАТО, заморозке вступления Украины в НАТО на 20 лет и лишь частичном и постепенном снятии с России санкций.

Гордон констатировал, что, не пойдя на эти условия, "Путин окончательно отверг мирный план Трампа и сорвал их встречу". Он напомнил, что Трамп обещал задействовать всю силу и мощь США против той стороны, которая не согласится на его план.

"А именно: быстро вооружит до зубов Украину, включая передачи Tomahawk и другого новейшего вооружения, усилит санкции против России плюс обрушит цены на нефть и на энергоносители. Теперь весь мир и Украина ждут выполнения этих обещаний от Дональда Трампа. Ваш ход, господин президент", — заключил Гордон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Гордон уже прогнозировал окончание войны.