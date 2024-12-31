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Арестович обвинил Гордона в «беспардонной лжи»: кого хочет деморализовать

Арестович считает, что Гордон лжет, когда говорит о том, что из-за сорванных РФ переговоров Украине дадут очень много оружия

сегодня, 09:24
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Ткачик Олеся

Отреагировал на информацию о том, что российский борт два дня провел в США, и что, возможно, кто-то от Кремля летал на переговоры в Вашингтон и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович обвинил Гордона в «беспардонной лжи»: кого хочет деморализовать

Алексей Арестович

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин никуда не летал и не собирался лететь. При этом, он утверждает, что не отправляли в Вашингтон и помощника президента РФ Николая Патрушева.

"Самолёты летного отряда "Россия" — каждый год летают в это время в Нью-Йорк и Вашингтон — забирают дипломатов домой и отвозят подарки для тех, кто остаётся на службе. К 14 января эти же самолеты возвращают этих дипломатов обратно", — заявил Арестович.

При этом он подчеркнул, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу до инаугурации американскими законами запрещено проводить переговоры с любым иностранным лидером. По его словам, визит в Париж — это приглашение на мероприятие, там были и другие бывшие президенты и они говорили между собой.

Арестович добавил, что любые контакты новая администрация осуществляет при посредничестве представителей текущей администрации — иначе — подозрение в госизмене.

"Страшные рассказки про "…говорили/не договорились/будем воевать/дадут много оружия" — это настолько беспардонная ложь (да еще по таким ключевым вопросам), что она уже похожа не на информационную требуху, которым руководство Украины, обычно пытается накормить украинцев, а на преступление против этих самых украинцев. Новые завышенные ожидания разгоняются, чтобы деморализовать сторонников прекращения огня", — заявил Арестович.

Политик подчеркнул, что все разговоры всерьез с кем бы-то ни было Трамп сможет начать только 20 января, после официального приведения к присяге. Судя по его заявлениям, говорит Арестович, он полон решимости закончить войну и для намерен использовать имеющиеся в его распоряжении возможности.

"Ему не будет ни легко, ни просто, и никто сегодня не может сказать — чем эта попытка закончится. Хотя я считаю, что вероятность добиться прекращения огня довольно высокая", — добавил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Дмитрия Гордона, Путин якобы сорвал переговоры с Трампом и теперь Украине дадут очень много оружия.




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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0quteuoMyrn9iguvkQJ1dw1ZsLct5xaEt7m7mqtXgpke1So2ohaDED23kxXSWkPLzl?locale=uk_UA
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