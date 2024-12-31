Арестович обвинил Гордона в «беспардонной лжи»: кого хочет деморализовать

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Ткачик Олеся
Отреагировал на информацию о том, что российский борт два дня провел в США, и что, возможно, кто-то от Кремля летал на переговоры в Вашингтон и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
Алексей Арестович
По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин никуда не летал и не собирался лететь. При этом, он утверждает, что не отправляли в Вашингтон и помощника президента РФ Николая Патрушева.
При этом он подчеркнул, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу до инаугурации американскими законами запрещено проводить переговоры с любым иностранным лидером. По его словам, визит в Париж — это приглашение на мероприятие, там были и другие бывшие президенты и они говорили между собой.
Арестович добавил, что любые контакты новая администрация осуществляет при посредничестве представителей текущей администрации — иначе — подозрение в госизмене.
Политик подчеркнул, что все разговоры всерьез с кем бы-то ни было Трамп сможет начать только 20 января, после официального приведения к присяге. Судя по его заявлениям, говорит Арестович, он полон решимости закончить войну и для намерен использовать имеющиеся в его распоряжении возможности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Дмитрия Гордона, Путин якобы сорвал переговоры с Трампом и теперь Украине дадут очень много оружия.
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