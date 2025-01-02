Когда закончится война в Украине: журналист назвал дату, и это не Гордон

Московский корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт 1 января предположил, что Россия хочет завершить переговоры по войне в Украине до 9 мая 2025 года, юбилея Дня Победы. Беннетт уточнил, что боевые действия могут прекратиться, а конфликт будет заморожен, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News. Каким бы ни был результат, российская пропаганда подаст его как победу, считает журналист.

Путин, возможно хочет эффектно подать российскому населению "победу над Украиной", завершив войну к 9 мая. Фото: kremlin.ru

По оценке Беннетта, в последнее время и Украина, и Россия "демонстрируют готовность идти на уступки ради достижения мирного соглашения". Он связывает смену риторики с избранием Дональда Трампа на пост президента США.

Беннетт полагает, что желание Путина завершить переговоры своей "победой" именно к 9 мая связано с возможностью "двойного празднования". Эту дату в РФ признали днем завершения Великой отечественной войны, и в 2025 году отпразднуют его 80-летие (в то время как Украине и всем мире День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов установлен 8 мая, когда нацистская Германия подписала акт о капитуляции).

Журналист предупреждает, что с якобы "победой" в Украине проблемы для российского правителя Владимира Путина не закончатся — из-за стремительной инфляции, падения рубля и низкой производительности экономики.

Ранее портал "Комментарии" приводил прогноз украинского журналиста Дмитрия Гордона, который утверждал, что 30 декабря 2024 года должна завершиться горячая фаза войны. Однако 30 декабря вечером Гордон вышел в эфир и объявил, что война в Украине будет продолжаться. Журналист сетует, что у него были данные от источников в Вашингтоне, что 30 декабря после "исторической" встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина в результате принятых там договоренностей война будет заморожена. Сначала переговоры якобы планировались с глазу на глаз, потом их решили провести в онлайне. Но якобы Путин все испортил: выставил невыполнимые требования, отверг мирный план Трампа и переговоры сорвались.

Если портал "Комментарии" этично и аккуратно отреагировал на несбывшийся прогноз Гордона, то блогер и экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прямо обвинил его в "беспардонной лжи". Арестович утверждает, что ни Путин, ни помощник президента РФ Николай Патрушев (Гордон утверждал, что делегация РФ с Патрушевым во главе тайно посетила США в декабре для подготовки переговоров) "никуда не летали и не собирались лететь". Блогер подчеркнул, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу до инаугурации американскими законами запрещено проводить переговоры с любым иностранным лидером. По его словам, визит Трампа в Париж в конце 2024 года не подпадает под это ограничение — это было приглашение на мероприятие, там были и другие бывшие и действующие президенты и все они неформально говорили между собой (в том числе Трамп беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также первой леди США Джилл Байден).