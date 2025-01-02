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Когда закончится война в Украине: журналист назвал дату, и это не Гордон

сегодня, 18:35
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Автор:
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Николай Лисицын

Московский корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт 1 января предположил, что Россия хочет завершить переговоры по войне в Украине до 9 мая 2025 года, юбилея Дня Победы. Беннетт уточнил, что боевые действия могут прекратиться, а конфликт будет заморожен, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News. Каким бы ни был результат, российская пропаганда подаст его как победу, считает журналист.

Когда закончится война в Украине: журналист назвал дату, и это не Гордон

Путин, возможно хочет эффектно подать российскому населению "победу над Украиной", завершив войну к 9 мая. Фото: kremlin.ru

По оценке Беннетта, в последнее время и Украина, и Россия "демонстрируют готовность идти на уступки ради достижения мирного соглашения". Он связывает смену риторики с избранием Дональда Трампа на пост президента США.

Беннетт полагает, что желание Путина завершить переговоры своей "победой" именно к 9 мая связано с возможностью "двойного празднования". Эту дату в РФ признали днем завершения Великой отечественной войны, и в 2025 году отпразднуют его 80-летие (в то время как Украине и всем мире День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов установлен 8 мая, когда нацистская Германия подписала акт о капитуляции).

Журналист предупреждает, что с якобы "победой" в Украине проблемы для российского правителя Владимира Путина не закончатся — из-за стремительной инфляции, падения рубля и низкой производительности экономики.

Ранее портал "Комментарии" приводил прогноз украинского журналиста Дмитрия Гордона, который утверждал, что 30 декабря 2024 года должна завершиться горячая фаза войны. Однако 30 декабря вечером Гордон вышел в эфир и объявил, что война в Украине будет продолжаться. Журналист сетует, что у него были данные от источников в Вашингтоне, что 30 декабря после "исторической" встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина в результате принятых там договоренностей война будет заморожена. Сначала переговоры якобы планировались с глазу на глаз, потом их решили провести в онлайне. Но якобы Путин все испортил: выставил невыполнимые требования, отверг мирный план Трампа и переговоры сорвались.

Если портал "Комментарии" этично и аккуратно отреагировал на несбывшийся прогноз Гордона, то блогер и экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прямо обвинил его в "беспардонной лжи". Арестович утверждает, что ни Путин, ни помощник президента РФ Николай Патрушев (Гордон утверждал, что делегация РФ с Патрушевым во главе тайно посетила США в декабре для подготовки переговоров) "никуда не летали и не собирались лететь".  Блогер подчеркнул, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу до инаугурации американскими законами запрещено проводить переговоры с любым иностранным лидером. По его словам, визит Трампа в Париж в конце 2024 года не подпадает под это ограничение — это было приглашение на мероприятие, там были и другие бывшие и действующие президенты и все они неформально говорили между собой (в том числе Трамп беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также первой леди США Джилл Байден).



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Источник: https://news.sky.com/story/trump-2-0-conflict-in-ukraine-to-end-and-china-challenging-global-world-order-what-can-we-expect-in-2025-13281810
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