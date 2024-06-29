Когда закончится война в Украине: прогноз генерала США

Бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Уэсли Кларк заявил, что война в Украине закончится тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить и удерживать оккупированные территории.

РФ пока не планирует сворачивать боевые действия. Фото из открытых источников

"Эта война закончится, когда Путин поймет, что он не может победить и не может удержать части Украины, которые, как он утверждает, являются частью России. Вот как должна закончиться эта война. Часто слышим, что она должна закончиться дипломатическим урегулированием, ведь все войны обычно заканчиваются каким-то письменным соглашением. Но вопрос в том, что ляжет в основу этого соглашения? Основой для него должны быть результаты украинской концепции вытеснения россиян, требования, которые эта концепция порождает, и решимость их выполнить в процессе реализации плана. Как только это начнет происходить, Путина можно будет преодолеть", — сказал Уэсли Кларк.

Американский генерал убежден, что Путин не применит ядерное оружие даже когда будет проигрывать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.