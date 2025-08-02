Когда закончится война: Сибига озвучил план Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина вместе с союзниками прилагает все усилия, чтобы война в нашей стране прекратилась уже в этом году. В это же время Российская Федерация лишь имитирует переговорный процесс, пытаясь выиграть время и оккупировать больше территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью финскому изданию Yle заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Министр поддержал ультиматум президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, согласно которому Вашингтон уже вскоре может ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.
По мнению украинского топ-дипломата, именно Трамп является единственным политиком, которого боится кремлевский правитель. Теперь все страны следят за тем, выполнит ли он свои угрозы в адрес Москвы.
По его словам, многие страны до сих пор закупают российскую нефть, не понимая или делая вид, что за это все украинцы платят собственной кровью. Среди таких государств Китай и Индия. Министр иностранных дел также подчеркнул, что установление мира отвечает интересам не только Украины, но и всего мира.
Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли увеличилась вероятность перемирия в войне: каковы два сценария развития событий.
Также издание "Комментарии" сообщало – США начали против РФ операцию: что задумал Дональд Трамп.