Когда закончится война: Сибига озвучил план Украины

Украина вместе с союзниками прилагает все усилия, чтобы война в нашей стране прекратилась уже в этом году. В это же время Российская Федерация лишь имитирует переговорный процесс, пытаясь выиграть время и оккупировать больше территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью финскому изданию Yle заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр поддержал ультиматум президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, согласно которому Вашингтон уже вскоре может ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.

По мнению украинского топ-дипломата, именно Трамп является единственным политиком, которого боится кремлевский правитель. Теперь все страны следят за тем, выполнит ли он свои угрозы в адрес Москвы.

"Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами", – заявил Андрей Сибига.

По его словам, многие страны до сих пор закупают российскую нефть, не понимая или делая вид, что за это все украинцы платят собственной кровью. Среди таких государств Китай и Индия. Министр иностранных дел также подчеркнул, что установление мира отвечает интересам не только Украины, но и всего мира.

"Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями заставить Россию к миру", — добавил глава МИД Украины.

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