США начали против РФ операцию: что задумал Трамп

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Кравцев Сергей
Есть ощущение, что президент США Дональд Трамп задумал устроить в отношении РФ что-то необычное. Его жесткий наезд на Индию за поддержку РФ, его упреки в адрес Медведева, чьим ртом говорит Путин; сокращение срока на раздумья с 50 до 10 дней; Рубио с его безуспешной попыткой договориться с какими-то высокопоставленными россиянами – все это выглядит, как разные проекции одной и той же операции по давлению на РФ. Такое мнение высказал журналист, политический обозреватель Иван Яковина.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Обозреватель отмечает, интересно, что в западной прессе эта операция сопровождается целой серией текстов на тему: "Добрый Трамп предложил Путину невероятно выгодный для РФ план выхода из войны, но тот высокомерно и невежливо его отверг, за что сейчас будет отвечать".
Он вспоминает, что в прошлый раз в похожей ситуации ответ Путина свелся к предложению начать переговоры в Стамбуле. Тогда этот ход сработал – Трамп перестал требовать немедленного перемирия. Но сейчас подобного рода идея, видимо, не проканает – американцы говорят, что их устроит только перемирие и ничего больше. Но перемирие для Путина – это поражение в войне. Поэтому он попытается как-то выкрутиться.
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