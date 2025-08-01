США начали против РФ операцию: что задумал Трамп

Есть ощущение, что президент США Дональд Трамп задумал устроить в отношении РФ что-то необычное. Его жесткий наезд на Индию за поддержку РФ, его упреки в адрес Медведева, чьим ртом говорит Путин; сокращение срока на раздумья с 50 до 10 дней; Рубио с его безуспешной попыткой договориться с какими-то высокопоставленными россиянами – все это выглядит, как разные проекции одной и той же операции по давлению на РФ. Такое мнение высказал журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, интересно, что в западной прессе эта операция сопровождается целой серией текстов на тему: "Добрый Трамп предложил Путину невероятно выгодный для РФ план выхода из войны, но тот высокомерно и невежливо его отверг, за что сейчас будет отвечать".

"Выглядит и звучит эта операция давления на Кремль очень мощной, многослойной и многовекторной. Думаю, американцы негласно выкатили Путину крайне ультиматум: прекращай войну, либо мы тебя на ноль помножим", – отметил журналист.

Он вспоминает, что в прошлый раз в похожей ситуации ответ Путина свелся к предложению начать переговоры в Стамбуле. Тогда этот ход сработал – Трамп перестал требовать немедленного перемирия. Но сейчас подобного рода идея, видимо, не проканает – американцы говорят, что их устроит только перемирие и ничего больше. Но перемирие для Путина – это поражение в войне. Поэтому он попытается как-то выкрутиться.

"Думаю, выступит с какой-то еще фиктивной "мирной инициативой", лишь бы только Трамп от него отцепился. Очень может быть, что предложит начать большие переговоры о стратегическом ядерном разоружении. Но на перемирие с Украиной он точно не согласится. И вот тут-то я и жду какого-то резкого действия со стороны США. Может, датские проливы перекроют. Или, может, разрешат Украине нанести ракетный удар по Москве. Должно быть что-то яркое", – отметил Иван Яковина.

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