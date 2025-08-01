Впервые вероятность 30-дневного перемирия стала больше 50%: что об этом говорит

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Кравцев Сергей
В последние три дня Москва активно показывает президенту США Трампу, что готова пойти на результативные переговоры в обмен на не введение новых санкций. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Прекращение огня. Фото: из открытых источников
Эксперт рассказывает, что все началось с визита министра иностранных дел РФ Лаврова в Пекин, где с большой долей вероятности россиянам сказали, что Китай не хотел бы сейчас входить в крупную торговую войну из-за России.
Что касается перспектив, то, как говорит Вадим Денисенко, в отличие от предыдущих раундов переговоров у Путина практически нет возможности сорвать переговоры руками украинцев. И заявления о том, что нужно отдать Херсон или Запорожье, будут выглядеть как срыв переговоров самими россиянами. Путин сейчас мыслит категорией "коротких шагов" и его задача, как и во все предыдущие месяцы – потянуть время. Это важно, потому что решения, которые могут возникнуть в ходе переговоров, Россия будет рассматривать как временные.
Что касается Украины, то Денисенко говорит, что главными будут требования провести выборы, о русском языке и русской церкви. При этом РФ "на фронт" выставит требования об остановке поставок оружия и не размещать миротворцев, понимая, что миротворцы не имеют никакого значения, а оружие будет все равно поставляться. Им важно будет пойти на уступки в этих вопросах и потребовать от Украины уступок по языку и церкви.
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