logo

BTC/USD

64161.84

ETH/USD

2950.76

LTC/USD

80.07

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Когда ВСУ станет легче: СМИ узнали, действительно ли на фронт начали поступать новые боеприпасы
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда ВСУ станет легче: СМИ узнали, действительно ли на фронт начали поступать новые боеприпасы

Защитники говорят, что наконец-то смогут выполнить свою работу и активнее уничтожить оккупантов

сегодня, 16:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что россияне попытались открыть новый участок фронта на Харьковщине, западные партнеры все же успели начать поставки на позиции ВСУ таких необходимых боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Когда ВСУ станет легче: СМИ узнали, действительно ли на фронт начали поступать новые боеприпасы

Боеприпасы. Фото из открытых источников

Журналисты пообщались с украинскими военными, которые находятся непосредственно на передовой. Речь идет о защитниках Донецкой области.

Авторы материала точно не уверены, в какой именно день оружие начало поступать. Однако отмечают, что солдат с позывным "Заур" поделился редкой, хорошей новостью: "Похоже, прибывают новые боеприпасы". 

"Он (военный – ред.) не знал точных деталей, но сказал, что свежие боеприпасы начали доставлять примерно неделю или две назад" – говорится в материале.

Журналисты отмечают, поставки снарядов имели большое значение для артиллерийской группы, которая защищает Часов Яр от наступления российских войск.

Относительно битвы с Россией за Часов Яр военный отметил, что этот город уже давно входит в перечень российских целей. Сейчас фронтовая ситуация достаточно напряженная. 

"Бои идут каждый день", — сказал защитник.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к городу Волчанск. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики всё чаще стали признавать, что совершили огромную ошибку, затягивая с предоставлением помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/it-allows-us-to-do-our-job-ukrainian-artillery-team-buoyed-by-fresh-ammunition-after-costly-wait-on-frontline-13136172
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости