Несмотря на то, что россияне попытались открыть новый участок фронта на Харьковщине, западные партнеры все же успели начать поставки на позиции ВСУ таких необходимых боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Боеприпасы. Фото из открытых источников

Журналисты пообщались с украинскими военными, которые находятся непосредственно на передовой. Речь идет о защитниках Донецкой области.

Авторы материала точно не уверены, в какой именно день оружие начало поступать. Однако отмечают, что солдат с позывным "Заур" поделился редкой, хорошей новостью: "Похоже, прибывают новые боеприпасы".

"Он (военный – ред.) не знал точных деталей, но сказал, что свежие боеприпасы начали доставлять примерно неделю или две назад" – говорится в материале.

Журналисты отмечают, поставки снарядов имели большое значение для артиллерийской группы, которая защищает Часов Яр от наступления российских войск.

Относительно битвы с Россией за Часов Яр военный отметил, что этот город уже давно входит в перечень российских целей. Сейчас фронтовая ситуация достаточно напряженная.

"Бои идут каждый день", — сказал защитник.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к городу Волчанск. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики всё чаще стали признавать, что совершили огромную ошибку, затягивая с предоставлением помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны.



