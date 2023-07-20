Когда ВСУ продолжат активное наступление на юге Украины – что ждет Крымский мост

Если раньше украинцы жили в ожидании начала контрнаступление ВСУ, то теперь живут в ожидании того самого прорыва, который позволит ускорить темп наступления украинских войск. В частности, основные ожидание продвижения ВСУ именно на юге. В связи с этим возникает вопрос – когда начнется активное наступление на южном направлении? И наступит ли тот момент, когда Крымский мост будет не просто подбит, а полностью снесен? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Продвигаться на юге начнем после полного обескровливания врага

Военный аналитик Алексей Гетман в интервью "РБК-Украина" отметил, что контрнаступление украинских защитников на юге усилится после полного обескровливания вражеских войск. Пока что истощения российских войск на юге не произошло. Нет того темпа, который хотят увидеть все украинцы.

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Эксперт считает, что нужно дождаться две вещи. Во-первых, чтобы у врага начался голод в снарядах. А, во-вторых, чтобы противнику стало не хватать на поле боя артиллерийских стволов.

"Ситуация такова, что мы приостановили активные наступательные действия из-за заминированных полей и плотного артиллерийского огня. Это не является чем-то катастрофическим. Прямо сейчас мы уничтожаем логистику, склады, инфраструктуру и артиллерию", — высказался Гетман.

Об освобождении временно оккупированного Крыма можно будет говорить, когда освободим левобережье Херсонской области и часть Запорожской

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что продвижение украинской армии на южном направлении напрямую связано с тем, как долго еще простоит Крымский мост. Украинские защитники смогут полностью уничтожить Крымский мост, когда выйдут к Азовскому морю, уверен эксперт.

Крамаров считает, что задача № 1 для ВСУ – это деоккупация левобережья Херсонской области и части Запорожской. Как только эта задача будет выполнена, можно будет говорить об освобождении Крыма, предшествовать чему должно уничтожение Крымского моста.

"...Для того, чтобы освободить Крым, нужно получить плацдарм. Это юг — левобережье Херсонской области, Запорожская область... Если мы получим такой плацдарм, например, до конца этого года, как только мы выйдем к Азовскому морю, будет разрушен до основания Крымский мост...", — заявил Андрей Крамаров.

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