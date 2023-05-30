Когда украинские военные вернут оккупированные россиянами земли, - эксперт

Об этом в телеэфире рассказал военный эксперт полковник запаса Роман Свитан, пишут "Комментарии".



Когда ВСУ вернут украинские территории. Иллюстративное фото

Ранее американский генерал Марк Милли заметил, что деоккупация территорий украинского государства – не ближайшая перспектива. В то же время Свитан высказал свое мнение относительно этого заявления. Эксперт спрогнозировал, что у ВСУ есть все шансы выгнать россиян из Украины до конца 2023 года.

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"Если ближайшей перспективой оценивать летний период, летняя кампания-2023 — то да, Марк Милли однозначно прав. За одну кампанию мы точно все свои земли не освободим", — рассказал Свитан.

Однако если украинские военные получат современные западные истребители F-16 к осени-зиме, это повысит шансы быстрого окончания войны с РФ.

"С помощью F-16 мы выполним зачистку территории – горного Крыма, Донбасса, до конца этого года можем выйти на госграницу. Все зависит от того, какое количество F-16 и какое вооружение для этих F-16 будет нам достанется", — резюмировал эксперт.

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