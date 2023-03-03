Когда украинские военные пойдут в наступление

Пока ближайшие месяц-полтора на фронте будет статическая ситуация. Она будет обусловлена именно погодными условиями, но это не значит, что боевые действия сойдут насмарку. Об этом в Телеэфире заявил военный обозреватель, бывший пресс-секретарь Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, пишут "Комментарии".



ВСУ готовят предпосылки к контрнаступлению уже через месяц

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Очевидно, что буквально еще несколько дней и даже зимние заморозки не спасут поля вокруг Бахмута, в принципе, на всей протяженности восточного фасада российско-украинского фронта, от оттепели и грязи. В этих условиях использовать бронетехнику в полях невозможно. Для перемещения боевой техники, прежде танков, необходимы будут дороги с твердым асфальтовым покрытием. Их на территории восточной части Украины немало, но все же недостаточно для того, чтобы разворачивать боевые подразделения в полный формат, чтобы атаковать этими силами и средствами украинские хорошо укрепленные позиции. Соответственно, в таких условиях будут иметь преимущество те силы и средства, которые будут вести оборонные бои”, — сказал он.

По мнению военного обозревателя, украинские защитники готовятся к контрнаступлению с середины апреля. Сегодня украинские герои обеспечивают предпосылки для предстоящего контрнаступления, в том числе удерживая оборону Бахмута.

"И я не просто так вспоминаю дату – середина апреля – когда украинская армия должна будет перейти в контрнаступление, очевидно, что к тому времени земля просохнет и полями снова можно будет пользоваться по полной, перемещая по ним нашу бронетехнику. Те самые, хорошо известные Bradley, Marder, Abrams и Leopard. Потому что в таких условиях бронетехника будет свободно перемещаться, выполнять боевые задания, развертываться для проведения тех или иных мероприятий в боевые порядки. И это хорошая новость", – говорит Владислав Селезнев.

На портале "Комментарии" говорилось, что глава ГУР Минобороны Украины спрогнозировал, что Украина и Россия проведут решающую битву этой весной , и эта битва станет последней и приведет к окончанию войны.

Писали "Комментарии" ранее, что в России показали кино о "необходимости проигрыша в войне". Таким образом, готовя общество к прекращению боевых действий на территории Украины.

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