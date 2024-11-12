Когда станет понятно, какой смысл был Курской операции: почему ВСУ больше не идут вперед

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Кравцев Сергей
В СМИ достаточно активно обсуждается Курская операция ВСУ. Причем можно встретить немало критики и непонимания ее продолжения западными медиа. В частности, делается акцент, что на востоке Украина нуждается в резервах, но их там нет, потому что Киев их бросает на Курское направление. Какова настоящая цель Курской операции? Почему она последнее время превратилась в топтание на месте? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио" отметил, что Курская операция ВСУ не совсем верно воспринимается большинством украинцев. Ее подлинной целью было продемонстрировать слабость путинского режима.
Эксперт, в частности, опроверг "достаточно примитивные тенденции восприятия" событий на Курщине, например, о том, что целью операции было "принять побольше пленных" или "чтобы проводить какие-то территориальные торги" на переговорах Украины и России.
По мнению Тимочка, эта военная операция действительно имеет гораздо более глубокую цель.
По словам Тимочка, Курская операция вызвала "внутренние серьезные конфликты" в России, в частности развенчала миф о непобедимых кадыровцах. В результате весь Кавказ ощутил эффект от событий под Курском, говорит эксперт.
Аналитик добавляет, что бои на Курщине опровергли мысль о том, что война зашла в тупик. Также, по его мнению, удалось опровергнуть российский нарратив о том, что у Кремля все идет по плану.
Бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV отметил, что Силы обороны пока не могут развивать наступление на Курщине и вынуждены обороняться из-за того, что в Украине упали темпы мобилизации, а санитарные потери на фронте выше.
Дикий отметил, что украинские войска уже три месяца держатся на Курщине, но россияне очень сильно давят.
По его мнению, у российского давления нет сильного эффекта, потому что на Курщине совсем другая война, чем на Донбассе.
Аналитик рассказал, что Курская операция была начата, когда летом в Украине был пик мобилизации. Он ожидал, что Курская операция перейдет в Брянске и Белгородскую сделки, но в сентябре в Украине снизились показатели мобилизации.
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