Когда станет понятно, какой смысл был Курской операции: почему ВСУ больше не идут вперед

В СМИ достаточно активно обсуждается Курская операция ВСУ. Причем можно встретить немало критики и непонимания ее продолжения западными медиа. В частности, делается акцент, что на востоке Украина нуждается в резервах, но их там нет, потому что Киев их бросает на Курское направление. Какова настоящая цель Курской операции? Почему она последнее время превратилась в топтание на месте? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Отрицательные последствия Курской операции сложно оценивать

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио" отметил, что Курская операция ВСУ не совсем верно воспринимается большинством украинцев. Ее подлинной целью было продемонстрировать слабость путинского режима.

Эксперт, в частности, опроверг "достаточно примитивные тенденции восприятия" событий на Курщине, например, о том, что целью операции было "принять побольше пленных" или "чтобы проводить какие-то территориальные торги" на переговорах Украины и России.

По мнению Тимочка, эта военная операция действительно имеет гораздо более глубокую цель.

"Курская операция показала, что Россия в геополитическом плане может много надувать щеки, но в реальности мало что будет делать. Второй момент показал, что российская армия далеко не безгранична. Территория России не столь прикрыта", – пояснил он.

По словам Тимочка, Курская операция вызвала "внутренние серьезные конфликты" в России, в частности развенчала миф о непобедимых кадыровцах. В результате весь Кавказ ощутил эффект от событий под Курском, говорит эксперт.

Аналитик добавляет, что бои на Курщине опровергли мысль о том, что война зашла в тупик. Также, по его мнению, удалось опровергнуть российский нарратив о том, что у Кремля все идет по плану.

"А негативные последствия Курской операции сложно оценивать. Мы не знаем количества потерь и сколько пунктов Курской операции уже выполнено. Но сам факт, что Курская операция всколыхнула все мировое сообщество и заставила Путина всерьез оправдываться, покажет в будущих политических переговорах, как можно проводить военные операции. на территории России – ядерной страны. Это тоже чрезвычайно серьезный результат", – подытожил Тимочко.

Курская операция была начата, когда летом в Украине был пик мобилизации

Бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV отметил, что Силы обороны пока не могут развивать наступление на Курщине и вынуждены обороняться из-за того, что в Украине упали темпы мобилизации, а санитарные потери на фронте выше.

Дикий отметил, что украинские войска уже три месяца держатся на Курщине, но россияне очень сильно давят.

"Я думаю, что продержимся там еще длительное время", — сказал Дикий.

По его мнению, у российского давления нет сильного эффекта, потому что на Курщине совсем другая война, чем на Донбассе.

"Там не окопная война. Там нет сплошной линии фронта. Там война похожа на то, что было весной 2022 года на севере Украины. Лесистая местность. Нет линии фронта. Есть отдельные опорные пункты сторон и стороны все время маневрируют. Там все все время в движении. Стороны пытаются бить друг друга по флангам и по тылам. Нам удается гораздо лучше маневрировать и бить по тылам, чем россиянам", — сказал Дикий.

"Но может возникнуть вопрос, почему мы не развиваем там операцию? Почему мы там последние два месяца в обороне? Хотя именно в успешной маневровой обороне. Что же точно не так? А не так пошла мобилизация", — заметил Дикий.

Аналитик рассказал, что Курская операция была начата, когда летом в Украине был пик мобилизации. Он ожидал, что Курская операция перейдет в Брянске и Белгородскую сделки, но в сентябре в Украине снизились показатели мобилизации.

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