Когда состоится второй саммит мира: какого события ожидает Офис президента

Второй Саммит мира состоится после президентских выборов в США, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в интервью Киев24, отвечая на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия.

Саммит мира

В частности, Лещенко отметил, что дата саммита напрямую зависит от американских выборов.

"Сейчас наши ключевые партнеры проходят через политическую турбулентность. Надо чтобы эта турбулентность завершилась и тогда в очень большой степени политическая риторика будет снова изменена на ситуацию, которая была до этого — то есть поддержка Украины как страны, борющейся за те же ценности, на основе которых были созданы Соединенные Штаты, то есть это демократия, уважение к прав человека, к тому, что каждая нация имеет право на самоопределение", – сказал советник главы Офиса президента.

Лещенко выразил уверенность, что после завершения избирательного периода ситуация стабилизируется, поскольку в условиях предвыборной кампании внимание американских политиков больше сосредоточено на внутренних вопросах, а каждый голос решающий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что второй саммит мира должен был состояться осенью, впрочем, его проведение перенесли на неопределенный срок. Эксперты говорили о том, что это было ожидаемо, ведь РФ не поедет на саммит заключать договоренности до тех пор, пока Силы обороны не выйдут из Курской области.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что второй саммит мира может принимать Индия. Киев готов выслушать предложения других стран по завершению войны, впрочем, на основе украинского формата. При этом президент Зеленский добавил, что Украине необходимо подготовиться к следующему заседанию саммита мира. В то же время, Киев желает услышать те или иные предложения тех или иных стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии, членов Европейского союза (ЕС) или государств Африканского континента.



