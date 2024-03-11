Когда россияне "выдохнутся": до какого года Путин рассчитывает оставаться в Кремле

Вопрос, который точно беспокоит украинцев касается того, когда россияне "выдохнутся" и прекратят свое наступление. Второй не менее острый вопрос – как долго Путин собирается еще сидеть в кресле президента РФ, ведь именно с его режимом связывают намерения продолжать войну против Украины? Портал "Комментарии" изучил мнения экспертов, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

У россиян не все хорошо с мобилизацией

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире общенационального телемарафона рассказал, что несмотря на то, что наступление россиян продолжается, у врага на сегодня большая проблема с мобилизацией, и где-то к апрелю захватчики "выдохнутся", а может даже и быстрее.

"Они (россияне – ред.) уже начали делать облавы в местах, где живут нелегальные мигранты, и ставят их перед выбором — либо вы садитесь в тюрьму за нелегальное пребывание в России, либо подписываете контракт на "СВО", — рассказал Дикий.

При этом добавил, что в Москве за последний месяц уже 350 таких наловили, а это людей на батальон. Россияне так решают проблему, индусов заманивают и уже есть международный скандал, потому что оказалось, что ряд индусов не знали, что они подписали, их заставили подписать какие-то бумажки на русском языке без переводчика, и так они оказались на войне.

По словам Дикого, все это уже не решает проблему, а только является признаком истерики.

"Не надо ходить к гадалке, что после того, как состоится этот ритуал, и после того, как будут объявлены заранее известные на самом деле результаты выборов Пу, то они снимут табу, и пойдет массовый "мобилезец", — подчеркнул Дикий.

По его прогнозам, если массовая мобилизация состоится в конце марта, то за четыре месяца, то есть где-то в августе, новых тысяч 300 "мобиков" появятся на фронте.

Путин дает нам понять, что он идет не в одну следующую каденцию, а в две

Политический эксперт Александр Морозов в эфире канала "Эспрессо" заявил, что не стоит надеяться на то, что президент Российской Федерации Владимир Путин покинет свой трон. Он рассчитывает находиться у власти еще не один срок. Диктатор планирует сидеть в своем кресле минимум еще два президентских срока.

Политический эксперт отметил, что в России нет гражданского общества, а есть лишь население.

"Есть население, и мы можем говорить о социальных группах, которые, в зависимости от профессий или местонахождения, теперь имеют выгоду от путинской войны или что-то теряют, но поджали хвосты и остаются наиболее лояльными и готовы быть таковыми в дальнейшем. Иными словами, население у Путина готово к чему угодно — это фундаментальный фактор", — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что путинский режим уже давно выстроил модель управления Россией и теперь внедряет свои наработки на временно оккупированных территориях Украины.

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