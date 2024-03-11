Когда россияне "выдохнутся": до какого года Путин рассчитывает оставаться в Кремле

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Кравцев Сергей
Вопрос, который точно беспокоит украинцев касается того, когда россияне "выдохнутся" и прекратят свое наступление. Второй не менее острый вопрос – как долго Путин собирается еще сидеть в кресле президента РФ, ведь именно с его режимом связывают намерения продолжать войну против Украины? Портал "Комментарии" изучил мнения экспертов, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире общенационального телемарафона рассказал, что несмотря на то, что наступление россиян продолжается, у врага на сегодня большая проблема с мобилизацией, и где-то к апрелю захватчики "выдохнутся", а может даже и быстрее.
При этом добавил, что в Москве за последний месяц уже 350 таких наловили, а это людей на батальон. Россияне так решают проблему, индусов заманивают и уже есть международный скандал, потому что оказалось, что ряд индусов не знали, что они подписали, их заставили подписать какие-то бумажки на русском языке без переводчика, и так они оказались на войне.
По словам Дикого, все это уже не решает проблему, а только является признаком истерики.
По его прогнозам, если массовая мобилизация состоится в конце марта, то за четыре месяца, то есть где-то в августе, новых тысяч 300 "мобиков" появятся на фронте.
Политический эксперт Александр Морозов в эфире канала "Эспрессо" заявил, что не стоит надеяться на то, что президент Российской Федерации Владимир Путин покинет свой трон. Он рассчитывает находиться у власти еще не один срок. Диктатор планирует сидеть в своем кресле минимум еще два президентских срока.
Политический эксперт отметил, что в России нет гражданского общества, а есть лишь население.
При этом он отметил, что путинский режим уже давно выстроил модель управления Россией и теперь внедряет свои наработки на временно оккупированных территориях Украины.
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