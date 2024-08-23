Когда россияне смогут взять Покровск и Мирноград: что говорят военные

Практически каждый день Силы обороны теряют какой-то хутор или поселок на Покровском направлении, сообщил военный Кирилл Сазонов. По его словам, причины все те же — враг накрывает позиции КАБами, неуправляемыми авиационными ракетами, снарядами и плотным огнем РСЗО.

Покровск

"Плюс такого количества живой силы они давно нигде не босали в бой. Поток практически непрерывный из тыла на передовую и дальше к Кобзону. По количеству боеприпасов у них сохраняется большой перевес, а несколько F-16 не смогли полностью закрыть небо", — отметил военный.

По его словам, сейчас оккупанты продвигаются к Покровску и Мирнограду. При этом, военный утверждает, что оба города не представляют для них стратегической или практической ценности. Максимум, что из них можно выжать – политическое заявление.

"Противник не сможет взять штурмом Покровск и Мирноград. В ближайшей перспективе – точно нет. Оба города не такие уж маленькие с большим количеством застройки и промышленных объектов. Штурмы промзоны всегда долго и большие потери. Сравнять все это в щебень, как они любят – тоже очень долго. Покровск не меньше Бахмута и Авдеевки – вспомните, сколько времени и ресурсов они потратили тогда. Посмотрите на маленький Часов Яр, который они штурмуют уже полгода. Зашли и уперлись. Несмотря на большие потери – застряли", — заявил Сазонов.

По его словам, агломерация Покровск-Мирноград гораздо больше и врагу реально не по зубам. При этом военный считает, что попытки штурмов все же будут, но уже не "любой ценой", поскольку у врага возникли проблемы с резервами.

"Границы Донецкой области у них приоритетные, но главная проблема это агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Для давления на нее с запада достаточно выйти к Покровску и Мирнограду, перерезав трассу "Покровск – Константиновка". Для этого штурмовать Покровск не нужно", — отметил Сазонов.

Также он призвал обратить внимание на Селидово на юге и украинские поселки до Константиновки.

"Не захватив эти фланги лезть к Покровску самоубийственно. Будет непрерывный обстрел штурмовых подразделений и их логистики сразу и котел позже", — отметил Сазонов и добавил, что в ближайшее время город будет под постоянным обстрелом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне прорываются к Покровску, город готовится к обороне.



