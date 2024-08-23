Когда россияне смогут взять Покровск и Мирноград: что говорят военные

Практически каждый
день Силы обороны теряют какой-то хутор или поселок на Покровском направлении, сообщил
военный Кирилл Сазонов. По его словам, причины все те же — враг накрывает позиции КАБами, неуправляемыми
авиационными ракетами, снарядами и плотным огнем РСЗО.
Покровск
"Плюс такого
количества живой силы они давно нигде не босали в бой. Поток практически
непрерывный из тыла на передовую и дальше к Кобзону. По количеству боеприпасов
у них сохраняется большой перевес, а несколько F-16 не смогли полностью закрыть
небо", — отметил военный.
По его словам, сейчас
оккупанты продвигаются к Покровску и Мирнограду. При этом, военный утверждает,
что оба города не представляют для них стратегической или практической
ценности. Максимум, что из них можно выжать – политическое заявление.
"Противник не
сможет взять штурмом Покровск и Мирноград. В ближайшей перспективе – точно нет.
Оба города не такие уж маленькие с большим количеством застройки и промышленных
объектов. Штурмы промзоны всегда долго и большие потери. Сравнять все это в
щебень, как они любят – тоже очень долго. Покровск не меньше Бахмута и Авдеевки
– вспомните, сколько времени и ресурсов они потратили тогда. Посмотрите на маленький
Часов Яр, который они штурмуют уже полгода. Зашли и уперлись. Несмотря на
большие потери – застряли", — заявил Сазонов.
По его словам, агломерация
Покровск-Мирноград гораздо больше и врагу реально не по зубам. При этом военный
считает, что попытки штурмов все же будут, но уже не "любой ценой", поскольку у
врага возникли проблемы с резервами.
"Границы Донецкой
области у них приоритетные, но главная проблема это агломерация
Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Для давления на нее с запада
достаточно выйти к Покровску и Мирнограду, перерезав трассу "Покровск –
Константиновка". Для этого штурмовать Покровск не нужно", — отметил Сазонов.
Также он призвал
обратить внимание на Селидово на юге и украинские поселки до Константиновки.
"Не захватив эти
фланги лезть к Покровску самоубийственно. Будет непрерывный обстрел штурмовых
подразделений и их логистики сразу и котел позже", — отметил Сазонов и добавил,
что в ближайшее время город будет под постоянным обстрелом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне прорываются к Покровску, город готовится к обороне.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.