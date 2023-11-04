Когда Россия столкнется с критическими потерями на войне: есть ли еще резервы

Который месяц подряд поступают сообщения с фронта о том, что Россия несет огромные потери, как в живой силе, так и в технике. Но это никак не влияет на настрой врага, который не отказывается от своих планов и продолжает атаковать. Почему так происходит? В каком случает Кремль начнется обращать внимание на потери? Издание "Комментарии" разобралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Пока сложно сказать, насколько РФ хочет усилить мобилизацию по политическим мотивам

Генерал-майор, глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг в интервью газете "Stuttgarter Nachrichten" высказал мнение, что складывается мнение, что для российского командования не есть критическими те потери, которые сегодня несет российская армия в войне против Украины. Скорее всего эти утраты соответствуют общепринятой доктрине русской армии.

Кристиан Фрейдинг отметил, также то, как российское командование и высшее военно-политическое руководство РФ реагирует на потери в своей армии показывает, как низко ценится жизнь обычного россиянина.

"Вы хотите добиться успеха, не учитывая потери людей и материалов. Сейчас россияне, пожалуй, уверены, что им не нужно беречь силы. Да, у России есть большой потенциальный резерв солдат", — высказался Фрейдинг.

Мобилизация в РФ начнет затрагивать крупные города

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" заявил, что пока что российское командование и правда не чувствует проблем с живой силой на фронте. Но Россия может столкнуться с критическими потерями на войне против Украины, когда ей придется отправлять на фронт большое количество жителей крупных городов.

По словам эксперта, критичность потерь России определяется уже не числом погибших, а тех, кто погибнет в будущем. Пока значительная часть потерь РФ – это заключенные или мобилизованные с оккупированного Донбасса и депрессивных областей.

По его словам, пока что Кремль не готов открыто говорить об усилении мобилизации, ведь готовится к мартовским выборам президента РФ.

Алексей Гетьман прогнозирует, что российское общество скажет свое слово, когда все больше похоронок начнет приходить в крупные города, к чему все идет, ведь России нужны новые резервы для продолжения войны.

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