Когда Россия будет готова говорить о мире: при чем здесь Китай

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Кравцев Сергей
Все в мире уже очевидно, что российский диктатор Владимир Путин играет в игру мирных переговоров, что будет продолжать жестокую войну против Украины. Это понятно также президенту США Дональду Трампу, который поэтому публично выставил российскому диктатору дедлайн в 50 дней для подписания мирного соглашения с Украиной. Когда реально будет Путин готов к переговорам и ко встрече с Зеленским? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, обратившись к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Переговоры между Украиной и Россией будут продолжаться и дальше, но существенные результаты могут появиться разве что осенью. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.
Политолог говорит, что сейчас никто не хочет ссориться с президентом США Трампом, выступающим за мирные переговоры, ведь наличие переговорной украино-российской группы – это единственное, что может показать Трамп, как свое дипломатическое достижение в прекращении русско-украинской войны. Для Украины важно, прежде всего, американское оружие, для России – важно удержать Трампа от больших санкций. Поэтому переговоры будут продолжаться, но их результат может стать максимум гуманитарных вопросов и обмена пленными.
Во-первых, говорит Сергей Таран, это завершение летней наступательной кампании России, которая не завершится обвалом украинского фронта. В зимне-осенний период наступательные операции будут вести сложнее. Во-вторых, это санкции, которые США в той или иной форме примут. Эффективность этих санкций может повлиять на готовность Путина говорить всерьез.
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш считает, что путинский режим и дальше будет затягивать переговорный процесс. Собственно, для Мединского сейчас это главная задача.
По словам эксперта, для нашей делегации, наоборот, очень важно как можно скорее получить минимум – остановку огня, максимум – договоренность о встрече Путина и Зеленского.
Он продолжает, на Банковой же, напротив, понимают, что, если встречи президентов воюющих стран не будет до пекинского саммита, то потом судьбу Зеленского, как и судьбу Украины, решат уже без нас. Но очевидно, что Путин не станет встречаться с Зеленским в такой близкой перспективе. Хотя бы потому, что нет предмета встречи – "меморандумы" двух стран очень далеки от единой позиции.
Читайте на портале "Комментарии" — третий этап переговоров между украинской и российской делегациями состоялся в среду в Стамбуле, однако длился менее часа и закончился без серьезных прорывов. По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова, договориться хотя бы о прекращении огня не удалось. Зачем нужен этот раунд переговоров, если Россия буквально в ту же ночь устроила обстрел Украины и отвергла все предложения Киева? Как дальше может развиваться переговорный трек и может ли вообще? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.