Когда Россия будет готова говорить о мире: при чем здесь Китай

Все в мире уже очевидно, что российский диктатор Владимир Путин играет в игру мирных переговоров, что будет продолжать жестокую войну против Украины. Это понятно также президенту США Дональду Трампу, который поэтому публично выставил российскому диктатору дедлайн в 50 дней для подписания мирного соглашения с Украиной. Когда реально будет Путин готов к переговорам и ко встрече с Зеленским? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, обратившись к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Большие надежды на начало осени

Переговоры между Украиной и Россией будут продолжаться и дальше, но существенные результаты могут появиться разве что осенью. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Политолог говорит, что сейчас никто не хочет ссориться с президентом США Трампом, выступающим за мирные переговоры, ведь наличие переговорной украино-российской группы – это единственное, что может показать Трамп, как свое дипломатическое достижение в прекращении русско-украинской войны. Для Украины важно, прежде всего, американское оружие, для России – важно удержать Трампа от больших санкций. Поэтому переговоры будут продолжаться, но их результат может стать максимум гуманитарных вопросов и обмена пленными.

"Чтобы России была готова всерьез говорить о мире, нужны другие обстоятельства. К осени теоретически такие обстоятельства могут появиться", – отметил эксперт.

Во-первых, говорит Сергей Таран, это завершение летней наступательной кампании России, которая не завершится обвалом украинского фронта. В зимне-осенний период наступательные операции будут вести сложнее. Во-вторых, это санкции, которые США в той или иной форме примут. Эффективность этих санкций может повлиять на готовность Путина говорить всерьез.

"Наконец-то – в-третьих, — к переговорам могут быть привлечены другие третьи стороны. К примеру, Китай, который может использовать российскую карту для своей игры с США и Евросоюзом. Ну, а сейчас пока так как есть – стороны будут договариваться, чтобы договариваться", – прокомментировал политолог.

Путин не будет встречаться с Зеленским в столь близкой перспективе

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш считает, что путинский режим и дальше будет затягивать переговорный процесс. Собственно, для Мединского сейчас это главная задача.

По словам эксперта, для нашей делегации, наоборот, очень важно как можно скорее получить минимум – остановку огня, максимум – договоренность о встрече Путина и Зеленского.

"Казалось бы, — не логично, учитывая "50 дней" Трампа до антироссийских санкций, это Киев должен тянуть, не давая Москве за этот срок позиционировать себя как конструктивную сторону переговоров. РФ же, наоборот, нужно показать Трампу свое "миролюбие", чтоб избежать осложнения отношений с ним. Но все поменялось после информации о возможной встрече Путина и Трампа в Пекине, куда они оба и, видимо, в одно время, приглашены товарищем Си. Путин понимает, что такая встреча даст ему возможность "перевербовать" Трампа на свою сторону. Потому что сам факт этого "тройничка" — это реализация мечты американского президента о разделе мира на сферы влияния между США, КНР и РФ. Москве очевидно, что до этого "соображения на троих" Трамп ничего серьезного против нее не введет. А потом, когда они договорятся, он будет вводить санкции уже против Украины, а не россии", – отметил Сергей Гармаш.

Он продолжает, на Банковой же, напротив, понимают, что, если встречи президентов воюющих стран не будет до пекинского саммита, то потом судьбу Зеленского, как и судьбу Украины, решат уже без нас. Но очевидно, что Путин не станет встречаться с Зеленским в такой близкой перспективе. Хотя бы потому, что нет предмета встречи – "меморандумы" двух стран очень далеки от единой позиции.

"Единственным выходом в этой ситуации является демонстрация конструктивности Киева в Стамбуле, поездка туда Ермака, хоть он и не член делегации, и попытка, возможно, через того же Эрдогана, тоже получить приглашение Си на встречу с Трампом и Путиным в Пекине. Возможно, также с участием Эрдогана. Впрочем, более реалистична встреча Трампа, Зеленского и Эрдогана в Турции перед Пекином. Но это план минимум. Пекин был бы более весомым. Хотя, и такую встречу устроить будет очень сложно. Очевидно, что Трамп уже клюнул на наживку и не испортит себе перспективу "сделки" с Пу и Си", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — третий этап переговоров между украинской и российской делегациями состоялся в среду в Стамбуле, однако длился менее часа и закончился без серьезных прорывов. По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова, договориться хотя бы о прекращении огня не удалось. Зачем нужен этот раунд переговоров, если Россия буквально в ту же ночь устроила обстрел Украины и отвергла все предложения Киева? Как дальше может развиваться переговорный трек и может ли вообще? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



