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Когда РФ планирует снова активизировать ракетные удары по Украине: в Генштабе дали ответ

Россия решила наладить выпуск крылатых ракет, запасы которых сильно истощились за осень-зиму

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское руководство поставило четкую задачу – развернуть серийное производство крылатых ракет Х-50. Вероятно, противник планирует новую кампанию массированных ракетных ударов по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Когда РФ планирует снова активизировать ракетные удары по Украине: в Генштабе дали ответ

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

"По имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", – проинформировал Громов.


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Кроме того, по данным украинской разведки, с начала полномасштабной фазы войны Россия истратила уже около половины своих зенитных ракет дальнего радиуса действия – не менее 8 тысяч.                                                                  

В Генштабе ВСУ полагают, что в среднесрочной перспективе Россия не сможет восполнить эти потери. А это уже поставит под вопрос обороноспособность России на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО.

Отметим, в Генштабе также рассказали, когда РФ пересмотрит стратегические цели по захвату Левобережья Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики запугивают украинцев на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением украинских военных. Цель таких запугиваний россиян заключается в том, чтобы заставить людей эвакуироваться в Россию. Об этом во время брифинга заявила замминистра обороны Украины Анны Маляр.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GoSlPfTUkLo
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