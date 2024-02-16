Когда ракетная атака, украинские пилоты взлетают на F-16 в Румынии и Польше: какие ожидания

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Кравцев Сергей
Вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен. Совсем скоро они должны появиться в украинском небе. Такое обещание в интервью "ICTV" дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Но, могут ли уже украинские пилоты взлетать на F-16 в Румынии и Польше, когда в Украине объявляется воздушная тревога? Как будут работать F-16, когда официально появятся в Украине? Издание "Комментарии" изучило мнения экспертов.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в эфире Radio NV рассказал, что украинское командование в координации с западными партнерами решает основной вопрос – безопасного базирования истребителей F-16.
Также он обратил внимание на происходящее в двух европейских странах, когда в Украине воздушная тревога.
Военный эксперт Петр Черник в эфире "24 канала" заявил, что истребители F-16 необходимы Украине не только для ведения боевых действий. Они могут использоваться и для противодействия средствам нападения на гражданских, которые применяет противник.
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