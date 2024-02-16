Когда ракетная атака, украинские пилоты взлетают на F-16 в Румынии и Польше: какие ожидания

Вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен. Совсем скоро они должны появиться в украинском небе. Такое обещание в интервью "ICTV" дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Но, могут ли уже украинские пилоты взлетать на F-16 в Румынии и Польше, когда в Украине объявляется воздушная тревога? Как будут работать F-16, когда официально появятся в Украине? Издание "Комментарии" изучило мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

С Румынии и Польши уже намекают

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в эфире Radio NV рассказал, что украинское командование в координации с западными партнерами решает основной вопрос – безопасного базирования истребителей F-16.

"С нашей стороны основной вопрос, как базировать (истребители – ред.) так, чтобы это было защищено... защищены ли аэродромы", — высказался эксперт.

Также он обратил внимание на происходящее в двух европейских странах, когда в Украине воздушная тревога.

"На российские ракетные атаки начинается подъем самолетов НАТО — в Румынии и Польше. Это намек, что там уже и украинские пилоты это делают. То есть, думаю, (получение F-16 – ред.) действительно близко", — сказал аналитик.

Большую роль играет не только сам самолет, но и оружие, которое он может использовать

Военный эксперт Петр Черник в эфире "24 канала" заявил, что истребители F-16 необходимы Украине не только для ведения боевых действий. Они могут использоваться и для противодействия средствам нападения на гражданских, которые применяет противник.

"На мой взгляд, первая эскадрилья будет работать как летательный зенитно-ракетный комплекс. Прежде всего охота на крылатые ракеты, возможно, баллистику, даже "Шахеды", – высказался эксперт.

"Должен подчеркнуть: авиация нужна критически. Уинстон Черчилль – люблю цитировать этого почтенного господина – в свое время утверждал, что авиация – это кавалерия современности. Действительно ничего не изменилось", – подытожил Петр Черник.

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