Когда остановится Путин: что сказал Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет вести войны до тех пор, пока не умрет. Об этом Кулеба сказал на дискуссии в Давосе, передает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Кулеба сказал, сколько продлится война. Фото из открытых источников

"Путин четко сказал два дня назад, что не собирается отдавать то, чего они достигли. Какой тогда смысл говорить с ним? Я думаю, что Путин будет вести разные войны, пока не умрет", — заявил Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИДа также сравнил российско-украинскую войну с борьбой с пандемией и поиском новых вакцин.

"Нельзя перестать бороться с пандемией, потому что мы устали от того, чтобы придумывать новые вакцины. Вы ведь не говорите: "Ну, все! Я больше не буду этим заниматься! Я устал выбрасывать деньги". На кону — жизнь человечества и мировой порядок, которым мы его знаем. Поэтому мы должны инвестировать снова и снова, поскольку это делает враг", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что украинцы и западный мир в целом должны понять свою историческую ответственность за то, чтобы выиграть войну против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

