Когда остановится Путин: что сказал Кулеба

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Марьян Ощановский
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет вести войны до тех пор, пока не умрет. Об этом Кулеба сказал на дискуссии в Давосе, передает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".
Кулеба сказал, сколько продлится война. Фото из открытых источников
Глава украинского МИДа также сравнил российско-украинскую войну с борьбой с пандемией и поиском новых вакцин.
Министр добавил, что украинцы и западный мир в целом должны понять свою историческую ответственность за то, чтобы выиграть войну против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов.
"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.
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