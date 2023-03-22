Когда наступит "золотой месяц" для контрнаступления ВСУ – где Украина уже ведет разведку боем

В информационном пространстве много информации о том, что вскоре может состояться анонсированное ранее весеннее контрнаступление ВСУ. Но вот, когда оно именно состоится по понятным причинам никто не скажет и даже не намекнет. Только Генштабу известно, где у оккупантов начнутся проблемы и когда. Тем не менее, издание "Комментарии" собрало мнения экспертов, когда ВСУ активнее начнут выгонять оккупантов со своей земли.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Может быть еще наше командование примет решение посмотреть, как будут себя вести россияне под 9 мая

Украинское командование не будет спешить с контрнаступлением, тщательно все планируя и выбирая тот вариант, который позволит уберечь как можно больше жизней украинских воинов. Именно поэтому контрнаступление не стоит ждать до середины апреля, а то и до мая. Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

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По его мнению, украинские командиры могут принять решение держать обороны до 9 мая и только потом пойти в наступление.

"Это как раз то время, когда подойдут уже сухие и солнечные дни. Ну, Пасха ходит за Луной вместе с Землей и Солнцем, здесь воздушные массы... То есть как раз с середины апреля мы уже можем начинать двигаться", — считает эксперт.

Роман Свитан считает, что одно дело – это подготовленные резервы и необходимые запасы вооружения, а другое дело – погода, от которой тоже многое зависит.

"Если будет хорошая погода, нечего ждать – надо начинать где-то с середины апреля двигаться. Будет где-то такой, золотой, месяц – как у любой наступающей армии: когда она выкладывается полностью и выполняет определенный бросок, наступательные действия, прорыв фронта. Вот этот месяц у нас будет", – объяснил Свитан.

Он прогнозирует, что "золотым периодом" для украинских защитников станет апрель – май. Возможно период немного сместится на июнь.

Сейчас вроде бы все очевидно, что нам нужно наступать в направлении Мелитополя, Бердянска, Мариуполя

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ВСУ, конечно же, еще не начали контрнаступление, но уже есть участки фронта, где украинские воины прощупывают позиции захватчиков. Одним из таких участков есть Запорожское направление фронта, которое начало оживать. Там начинается формирование будущего поля боя, напоминающего операцию по освобождению правого берега Херсонской области.

"Там уже предпринимаются рейдовые действия нашими военными, происходит разведка боем, осуществляются удары вглубь территории противника. Уже начинается период формирования будущего поля боя, который напоминает операцию с освобождением правого берега Херсонщины", — отметил эксперт.

Он добавил, вроде бы очевидно, что ВСУ нужно наступать на Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, но при этом в Генштабе должны все взвесить и проанализировать, ведь россияне на этих направлениях построили глубокую оборону.

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