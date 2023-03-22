Когда наступит "золотой месяц" для контрнаступления ВСУ – где Украина уже ведет разведку боем

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Кравцев Сергей
В информационном пространстве много информации о том, что вскоре может состояться анонсированное ранее весеннее контрнаступление ВСУ. Но вот, когда оно именно состоится по понятным причинам никто не скажет и даже не намекнет. Только Генштабу известно, где у оккупантов начнутся проблемы и когда. Тем не менее, издание "Комментарии" собрало мнения экспертов, когда ВСУ активнее начнут выгонять оккупантов со своей земли.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Украинское командование не будет спешить с контрнаступлением, тщательно все планируя и выбирая тот вариант, который позволит уберечь как можно больше жизней украинских воинов. Именно поэтому контрнаступление не стоит ждать до середины апреля, а то и до мая. Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.
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По его мнению, украинские командиры могут принять решение держать обороны до 9 мая и только потом пойти в наступление.
Роман Свитан считает, что одно дело – это подготовленные резервы и необходимые запасы вооружения, а другое дело – погода, от которой тоже многое зависит.
Он прогнозирует, что "золотым периодом" для украинских защитников станет апрель – май. Возможно период немного сместится на июнь.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ВСУ, конечно же, еще не начали контрнаступление, но уже есть участки фронта, где украинские воины прощупывают позиции захватчиков. Одним из таких участков есть Запорожское направление фронта, которое начало оживать. Там начинается формирование будущего поля боя, напоминающего операцию по освобождению правого берега Херсонской области.
Он добавил, вроде бы очевидно, что ВСУ нужно наступать на Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, но при этом в Генштабе должны все взвесить и проанализировать, ведь россияне на этих направлениях построили глубокую оборону.
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