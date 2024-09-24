Когда наступит переломный момент в войне: что об этом будет свидетельствовать

Российский диктатор Владимир Путина и его окружение верят, что могут подавить волю украинцев и западных партнеров, поэтому продолжают войну в Украине. Однако, когда они поймут, что этого не произойдет, Россия пойдет по пути упадка, утверждает бывший премьер Швеции Карл Бильдт.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт опубликовал статью в The Kyiv Independent, где проанализировал, когда может наступить переломный момент в войне. По его словам, у Путина есть четкая цель уничтожения Украины, как независимой страны, однако Запад наращивает помощь, а украинский народ не теряет волю к победе в войне. По словам Бильдта, Россия потерпит поражение, когда поймет, что не сможет победить украинцев.

"Пока Путин и его ближайшее окружение верят, что могут подавить волю украинцев и их западных сторонников, они будут продолжать войну. Но когда они понимают, что этого не произойдет и что Россия идет по пути более стремительного упадка, все изменится", — считает Бильдт.

Бывший премьер Швеции прогнозирует, что такое развитие событий не следует ожидать в 2024 году, однако это может произойти в следующем году.

"Хотя это, вероятно, не произойдет в этом году, по всей вероятности, это произойдет в 2025 году. Тогда, возможно, можно будет предусмотреть какую-то временную договоренность, которая прекратит боевые действия, хотя и не принесет "победы" ни одной из сторон", — говорит шведский политик.

Карл Бильдт отмечает, что долгосрочный мир в Украине возможен только при падении режима Путина и освобождении России от "самоубийственных имперских проектов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС назвали план российского диктатора Владимира Путина, которым он хочет уничтожить волю украинцев.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он рассказал, когда будет решаться судьба в войне в Украине.