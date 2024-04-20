Когда начнется основное наступление на Часов Яр: что будет, если оккупанты возьмут город

Еще полгода назад активно обсуждалась оборона Авдеевки и как тяжело приходится украинским защитникам отражать атаки агрессора. Теперь же в сводках все чаще звучат настораживающие прогнозы о приближающейся битве за Часов Яр Донецкой области. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Наступление на Часов Яр для оккупантов не будет легким

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью "24 Каналу" высказал мнение, что несмотря на то, что в направлении города Часов Яр довольно сложная ситуация, о битве за сам город еще речи не идет. ВСУ прилагают все усилия, чтобы сдерживать наступление российских оккупантов. Пока что военные усилия россиян не достигли пика, в июне или начале июля враг может начать катализацию наступления на Часов Яр.

"Сейчас наши Силы обороны там прилагают титанические усилия, чтобы сдерживать российских оккупантов. Но это еще не катализация наступления. Это будет чуть позже. У них такая же задача. Это действительно важный объект. Это господствующая высота в регионе. Открывается путь на Константиновку, а также на Славянско-Краматорскую агломерацию", – объяснил эксперт.

Коваленко отметил, что наступление на Часов Яр для оккупантов не будет легким, поскольку там большое количество населенных пунктов, сел, и не лучший для их продвижения ландшафт и рельеф.

С другой стороны, на ситуацию значительно будет влиять помощь от западных союзников. С учетом того, что Часов Яр – господствующая высота, артиллерия там играет важнейшую роль. Хотя важен элемент противовоздушной обороны, потому что Часов Яр постоянно атакуют КАБами, подчеркнул обозреватель.

От обороны Часова Яра зависит многое

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью "OBOZ.UA" заявил, что от обороны Часова Яра, как говорят военные, будет зависеть многое, "поскольку он достаточно серьезный опорный элемент обороны".

"Очевидно, что если россияне его возьмут, то оборона усложнится, потому что он находится, скажем так, на подъеме. Оттуда через

артиллерию и так далее можно наносить удары по городам ниже, фактически контролировать дороги и так далее. То есть моменты, на которые надо иметь ответ. Будем надеяться, что Украина успеет построить фортификации до того, как россияне начнут это массированное наступление, и оно не удастся", – предположил Александр Леонов.

Эксперт также отметил, что скептически относится к информации о якобы планах наступлений РФ на Херсонщине, Запорожье и Харькове.

"Я скептически к этому отношусь, потому что все же они не смогли Харьков захватить врасплох, когда Украина была слабо готова к такой широкомасштабной войне. Сейчас, опять же, вопрос по устройству фортификации, при укреплении, при поступлении в Украину западной помощи, я думаю, что это фантастическая цель", – выразил свое мнение Леонов.

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