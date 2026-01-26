Когда говорят о мотивации военных, чаще всего упоминают патриотизм, идеологию или финансовое обеспечение. Но, по словам украинского военного с позывным "Стальной", реальность на фронте выглядит значительно сложнее и болезненнее.

Украинский военный «Стальной» про мотивацию на фронте

Он отмечает, что идеологическая мотивация обычно исчезает уже после первого реального погружения в войну там, где круглосуточно пытаются убить. Еще в 2022 году, задолго до нынешней насыщенности беспилотниками, на первый план получалось только желание выжить. Выйдя из таких мест, боец обещает себе никогда больше туда не возвращаться.

Но после короткого отдыха появляется другая, гораздо более сильная мотивация — братство. Именно она заставляет снова возвращаться туда, где остались собратья. Это решение часто принимается без громких слов просто потому, что "как ты пойдешь без меня".

С течением времени исчезает и это. Кто погибает, кто списывается после ранения, кто переводится или идет в СЗЧ. И тогда, по словам военного, наступает момент, когда человек уже не может четко объяснить, что именно его держит.

Идеология остается, но только фоном. Финансовая мотивация не работает вообще: зарплата не соответствует уровню рисков и физической и психологической нагрузки. В моменты, когда обстрелы продолжаются по 20 часов, люди готовы отдать все, чтобы это просто прекратилось.

То, что действительно удерживает на позиции, – это время. Время, уже вложенное в войну, в результат, в потери и риски. Осознание того, что бегство перечеркнет все прожитое и сделанное, превратив человека из того, кем стоит гордиться, в беглеца.

Дополнительно держит страх за будущее страны — нежелание видеть Харьков, Днепр или Киев городами-призраками. Но, признается военный, самое тяжелое и жестокое мнение звучит так: лучше погибнуть героем, чем жить беглецом до конца жизни.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналист Юрий Бутусов обратил внимание на показательное заявление российского Z-пропагандиста Германа Садулаева, который публично возмутился тактикой украинских операторов беспилотников. Тот заявил, что украинские пилоты занимаются так называемой "свободной охотой", где приоритетом является "живая сила", и назвал это "ужасом" и "бесчеловечным поведением".