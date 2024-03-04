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Когда кончится война. Нардеп объяснил, что думают по этому поводу Зеленский и Путин

На Западе не обсуждается тема переговоров между Украиной и Россией, об этом сообщил член украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Роман Грищук, в комментарии Телеграфу. По его словам, молчат и о сроках окончания войны

сегодня, 17:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Союзники не обсуждают вопрос проведения переговоров между Украиной и Россией, заявил нардеп Роман Грищук. По его словам, по крайней мере, такого не было ни на одной встрече, на которой он присутствовал.

Когда кончится война. Нардеп объяснил, что думают по этому поводу Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Кроме того, говорит народный депутат, не слышно также и разговоров о том, когда может закончиться война Украины и России. По его словам, в начале боевых действий был популярен мем о "двух-трех" неделях. Теперь же, как отмечает политик, такого нет.

"Ни один человек не скажет, когда закончится война",
– подчеркнул Грищук.

При этом о сроках войны не знают ни президент Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин. По его словам, на сроки войны влияют многие факторы, а не конкретные люди.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что войну в Украине нужно урегулировать по дипломатическому пути. Для этого он может предоставить переговорную площадку. Кроме того, о том, что нужно подключать дипломатию, заявили также и в Словакии.

Вместе с тем политологи считают, что сейчас Россия не согласится на те условия, когда проходили переговоры в Стамбуле, ведь сейчас она находится в более сильной позиции. В случае переговоров РФ будет требовать все захваченные территории. Не исключено, что Кремль захочет, чтобы ему отдали Одесскую и Николаевскую области, чтобы отрезать Украину от моря.

При этом военные объяснили, почему нельзя даже допускать мнения о том, чтобы заморозить конфликт и уйти с Россией на переговоры. По их словам, РФ всегда уничтожает порабощенные народы , и такая же участь может ожидать и украинцев.




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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-03-04/5837952-khochet-li-zapad-peregovorov-radi-bystrogo-kontsa-voyny-v-rade-rasskazali-chto-pomenyalos-u-soyuznikov
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