Когда кончится война. Нардеп объяснил, что думают по этому поводу Зеленский и Путин

Союзники не обсуждают вопрос проведения переговоров между Украиной и Россией, заявил нардеп Роман Грищук. По его словам, по крайней мере, такого не было ни на одной встрече, на которой он присутствовал.

Зеленский и Путин

Кроме того, говорит народный депутат, не слышно также и разговоров о том, когда может закончиться война Украины и России. По его словам, в начале боевых действий был популярен мем о "двух-трех" неделях. Теперь же, как отмечает политик, такого нет.

"Ни один человек не скажет, когда закончится война",

– подчеркнул Грищук.

При этом о сроках войны не знают ни президент Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин. По его словам, на сроки войны влияют многие факторы, а не конкретные люди.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что войну в Украине нужно урегулировать по дипломатическому пути. Для этого он может предоставить переговорную площадку. Кроме того, о том, что нужно подключать дипломатию, заявили также и в Словакии.

Вместе с тем политологи считают, что сейчас Россия не согласится на те условия, когда проходили переговоры в Стамбуле, ведь сейчас она находится в более сильной позиции. В случае переговоров РФ будет требовать все захваченные территории. Не исключено, что Кремль захочет, чтобы ему отдали Одесскую и Николаевскую области, чтобы отрезать Украину от моря.

При этом военные объяснили, почему нельзя даже допускать мнения о том, чтобы заморозить конфликт и уйти с Россией на переговоры. По их словам, РФ всегда уничтожает порабощенные народы , и такая же участь может ожидать и украинцев.



