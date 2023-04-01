Когда и как произойдет новый Нюрнберг для путинской России – как ускорить этот процесс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в первом Бучанском саммите (посвящен важности наказания военных преступлений россиян) приняли участие почти 50 стран. По его словам, все российские убийцы и палачи получат справедливые приговоры, для чего будут найдены и форматы, и инструменты. Настанет день, когда будет новый Нюрнберг, уверен Зеленский. Когда и как это может произойти? Только ли юридически следует наказывать зачинщиков и исполнителей этой войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Нюрнберг станет возможным лишь после того, как будет повержена рашистская империя

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поясняет:

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"Говоря о привлечении кого-то из рашистов за совершенные ими преступления, следует понимать ряд моментов. Во-первых, мировое сообщество к этому пока, похоже, не готово. И месячное председательство РФ в Совбезе ООН, которое началось с 1 апреля, несмотря на всё, что натворили и творят россияне, говорит само за себя. На словах осуждение есть, но как его воплотить в реальности – пока не ясно. Нет соответствующих механизмов тотального преследования. Очевидно, как и в случае с нацистскими преступниками времен гитлеровской Германии, рашистов будут после нашей победы отлавливать еще десятилетиями. Во-вторых, важно сформировать базу лиц, причастных к тем или иным преступлениям, иметь веские доказательства. И, чтобы всё это было принято международными институциями. Необходимо также, чтобы сама Украина оглашала таких людей (а точнее – нелюдей) в международный розыск, хотя бы по линии Интерпола. Чтобы даже десятилетия спустя их могли задержать в той или иной стране – и экстрадировать в Украину после соответствующего запроса с нашей стороны".

Эксперт напоминает, что тот же Нюрнбергский процесс стал возможен лишь после окончательно краха фашистского режима и взятия Германии под контроль союзниками по антигитлеровской коалиции.

"В этом смысле нового Нюрнберга в обозримом будущем ожидать не приходится, – считает Сергей Войченко. – Он станет возможным лишь после того, как будет повержена рашистская империя. И тут своими силами Украине не справится. Должна быть международная операция по типу той, которой ряд стран отреагировал на попытку Ирака захватить Кувейт. Тогда была "Буря в пустыне", уничтожен Саддам Хусейн".

По мнению эксперта, Украине следует задуматься и о создании спецгруппы по типу той, что создал израильский "Моссад" для вычисления и уничтожения всех, причастных к теракту, совершенному во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году членами террористической палестинской организации "Чёрный сентябрь".

В случае с российской агрессией будет похожая картина с той, которая была после Второй мировой

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что Россия уже несет ответственность за свои действия. Пока что, прежде всего, экономически – через международные санкции, потерю рынков сбыта, исход огромного количества компаний из страны-агрессора.

"Несет РФ и военные потери – захватчиков массово карают ВСУ, – подчеркивает эксперт. – Если же говорить о юридической ответственности каждого, причастного к агрессии, то наступит и она. Но не сразу. Давайте вспомним, как после Второй мировой преследовали организаторов Холокоста. Некоторых искали десятками лет. Думаю, в случае с российской агрессией будет похожая картина. Кого-то выявят и накажут в процессе агрессии или вскоре после нашей победы. А по некоторым будет достаточно долгий процесс – и поиска, и собственно наказания".

Но это, акцентирует Сергей Таран, неотвратимый и необходимый процесс, который должна инициировать Украина, а поддержать всё цивилизованное мировое сообщество.

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