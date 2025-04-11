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"Коалиция желающих" в ступоре из-за двух важнейших вопросов по Украине

Партнёры Украины не могут определиться с возможной численностью войск и сроками их создания

сегодня, 10:45
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Кравцев Сергей

Страны-участницы "коалиции желающих" перестали продвигаться в вопросе отправки войск в Украину. Вся проблема в том, что союзники не знаю, как найти ответы на два критических вопроса миротворческой миссии в Украине. Речь идет о возможной численности войск и сроков их создания.

"Коалиция желающих" в ступоре из-за двух важнейших вопросов по Украине

Коалиция желающих. Фото из открытых источников

Также планы рушатся из-за того, что отдельные страны не могут прийти к общему пониманию. Больше всего тормозит процесс требование Финляндии предоставить гарантии безопасности со стороны США, несмотря на то, что Вашингтон решительно заявляет, что не заинтересован в предоставлении таких гарантий или содействии любым силам, которые разместят американские войска на украинской земле.

Страны, которые поддерживают Украину, продолжают делать громкие заявления, но при этом уходят от конкретики. В итоге. Становится абсолютно непонятным ни количество военного контингента, который может появиться в Украине, ни сроки его размещения на украинской земле.

Так министр обороны Великобритании Джон Хили во время своего выступления на встрече министров обороны в штаб-квартире НАТО заявил, что миротворческие силы станут надежным и заслуживающим доверия механизмом обеспечения безопасности, однако при этом не раскрыл никаких деталей о том, когда эти силы могут быть введены в действие или какова их возможная численность.

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что ряд стран рассматривают возможность создания национальных войск, которые могли бы войти в состав будущих миротворческих сил. При этом он не назвал конкретно ни одной страны и отказался говорить о возможных сроках формирования таких сил.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания всерьез рассматривает вариант с размещением войск в Украине сроком до пяти лет. Это один из моментов, которые активно обсуждают западные союзники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.




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Источник: https://breakingdefense.com/2025/04/western-coalition-of-the-willing-stumbles-on-reassurance-force-troop-numbers-timeline/
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