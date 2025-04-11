Британия определилась: на сколько лет хочет отправить военных в Украину

Великобритания всерьез рассматривает вариант с размещением войск в Украине сроком до пяти лет. Это один из моментов, которые активно обсуждают западные союзники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Военные Британии. Фото из открытых источников

По информации британского СМИ, официальный Лондон рассматривает возможность размещения войск Соединенного Королевства в Украине сроком на 5 лет. Сразу же делается акцент на то, что войска Британии не собираются принимать участие в боестолкновениях. Главная цель их отправки в Украину состоит в том, чтобы помочь обучить и восстановить украинскую армию, тем самым предотвратив новую военную агрессию со стороны Москвы.

Во время дискуссий между Британией и Францией по "коалиции решительных" был поднят вопрос поэтапного выхода контингента.

Как стало известно The Telegraph, согласно плану "одного из ряда вариантов на столе", возглавляемые Европой военные силы будут направлены в Украину, чтобы сначала не дать России шансов для срыва любых договоренностей и дать Киеву "столь необходимую передышку".

Также отмечается, что возможность того, что российский диктатор Владимир Путин решится атаковать западные силы в Украине на фоне актуального положения собственной армии и ее возможностей, французские военные планировщики считают "очень маловероятной".

Согласно плану, "силы успокоения" под руководством Франции и Британии также могут помочь защитить небо и моря Украины.

При этом отмечается, что главной целью развертывания было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ для сдерживания потенциальной следующей российской атаки.

Позже западный контингент должен выходить из Украины поэтапно, а последние войска могут выйти примерно через пять лет, говорится в публикации The Telegraph.

Читайте также на портале "Комментарии" — планы "коалиции желающих" по Украине оказались под угрозой срыва: в чем причина.



