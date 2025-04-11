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Британия определилась: на сколько лет хочет отправить военных в Украину

The Telegraph пишет о том, что главной целью развертывания было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ для сдерживания потенциальной следующей российской атаки

сегодня, 07:55
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Кравцев Сергей

Великобритания всерьез рассматривает вариант с размещением войск в Украине сроком до пяти лет. Это один из моментов, которые активно обсуждают западные союзники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Британия определилась: на сколько лет хочет отправить военных в Украину

Военные Британии. Фото из открытых источников

По информации британского СМИ, официальный Лондон рассматривает возможность размещения войск Соединенного Королевства в Украине сроком на 5 лет. Сразу же делается акцент на то, что войска Британии не собираются принимать участие в боестолкновениях. Главная цель их отправки в Украину состоит в том, чтобы помочь обучить и восстановить украинскую армию, тем самым предотвратив новую военную агрессию со стороны Москвы.

Во время дискуссий между Британией и Францией по "коалиции решительных" был поднят вопрос поэтапного выхода контингента.

Как стало известно The Telegraph, согласно плану "одного из ряда вариантов на столе", возглавляемые Европой военные силы будут направлены в Украину, чтобы сначала не дать России шансов для срыва любых договоренностей и дать Киеву "столь необходимую передышку".

Также отмечается, что возможность того, что российский диктатор Владимир Путин решится атаковать западные силы в Украине на фоне актуального положения собственной армии и ее возможностей, французские военные планировщики считают "очень маловероятной".

Согласно плану, "силы успокоения" под руководством Франции и Британии также могут помочь защитить небо и моря Украины.

При этом отмечается, что главной целью развертывания было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ для сдерживания потенциальной следующей российской атаки.

Позже западный контингент должен выходить из Украины поэтапно, а последние войска могут выйти примерно через пять лет, говорится в публикации The Telegraph.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/10/british-troops-could-be-deployed-in-ukraine-for-five-years/
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