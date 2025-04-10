Планы "коалиции желающих" по Украине оказались под угрозой срыва: в чем причина

"Коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией должна была гарантировать Украине безопасность после прекращения огня. Однако план рискует забуксовать из-за несогласия присоединиться к этому процессу США. Об этом пишет Bloomberg.

Зеленский, Стармер и Макрон. Фото из открытых источников

По информации источников издания, коалиция не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома по предоставлению гарантий безопасности.

Министры обороны группы соберутся в НАТО 10 апреля на фоне дискуссий между Лондоном и Парижем о том, требуется ли миротворческим силам "поддержка" со стороны США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отчетливо дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при гарантиях безопасности со стороны США.

Европейские лидеры пытаются получить свою роль в переговорах под руководством США о прекращении огня в Украине. Великобритания и Франция пытались убедить Дональда Трампа предложить авиацию, пограничное наблюдение и разведку вместо войск, но президент глава Белого дома категорически отказался брать на себя такие обязательства.

Британские чиновники продолжают придерживаться мнения, что это остается существенным компонентом коалиции – группы союзников ЕС, НАТО и не входящих в НАТО, которые поддержали идею о предоставлении Украине гарантий безопасности. Лондон считает, что должна быть поддержка со стороны США, поскольку гарантии безопасности США – это "единственный способ" эффективно не дать России никаких шансов вновь начать эскалацию.

Отмечается, что 15 стран согласились предоставить войска для реализации инициативы Лондона и Парижа. Хотя НАТО не принимает непосредственного участия на данном этапе, Канада и Австралия входят в число стран, которые предложили свои войска для работы вместе с европейскими войсками, по словам официальных лиц.

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