Ключевой сценарий победы в войне от Подоляка

В краткосрочной перспективе РФ прибегнет к определенным наступательным действиям, из-за которых обязательно потеряет много личного состава, сил и средств. В рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, РФ потерпит два-четыре существенных поражения, и именно после этого процессы распада и окончательной деморализации в российской армии станут необратимыми, пишут "Комментарии" со ссылкой советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.



как может завершиться война в Украине

"Россияне продолжат убегать. В то же время они получат еще больше мертвых, а на улицы российских городов будут массово выходить раненые и ампутанты и жестко протестовать. По территории России будет распространяться протест не политического, а социального характера – из-за утраченных на войне близких. В настоящее время в окружении Путина разгорятся существенные внутренние междоусобия. Начнется классический русский поиск виновных. Силовые вертикали ослабеют и начнут быстро приходить в упадок", — пишет он.

По версии Подоляка, украинская армия остановится на границах 1991, а в России начнется неконтролируемая политическая трансформация. Некоторые субъекты федерации (этнические) получат супершанс стать самостоятельными и смогут это сделать.

"Ядерное оружие будет так или иначе контролироваться, в том числе и остатками российского генералитета. Поэтому нет больших рисков, что она появится на черном рынке или будет как минимум время неконтролируемой", — прогнозирует советник руководителя ОПУ.

Потом, прогнозирует Михаил Подоляк, временно сложившееся правительство РФ начнет реальные переговоры об ответственности за преступления в Украине и о зонах демилитаризации на границе. И, разумеется, относительно значительных компенсаций за убийства и разрушения.

"Дата реализации этого сценария зависит от имеющегося у Украины инструментария – от того, когда Украина получит точное количество четко определенного вооружения. Украина предоставила нашему партнерскому Альянсу конкретные цифры и наименования. Сейчас мы на этапе, когда война — математическая модель, — констатирует Подоляк. — Формула проста: хотите скорейшего завершения войны – вовремя дайте Украине больше оружия, которое мы просим".

Как писали ранее "Комментарии", Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине 31 танка M1 Abrams.

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