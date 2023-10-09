Климкин назвал важный вывод для Украины из-за событий в Израиле

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что нужно использовать обострение ситуации в Израиле как пример для союзников о неэффективности такой модели защиты для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Павла Климкина.

Украинский политик Павел Климкин. Фото из открытых источников

Украинский политик Павел Климкин считает, что, несмотря на "безумные инвестиции в безопасность в Израиля", такие шаги не сработали и дальнейший анализ этих событий еще будет рассматриваться. Бывший министр иностранных дел заявил, что Украине "не подходит" такая система защиты.

"Один вывод из того, что происходит в Израиле, для нас уже очевиден. Это то, что "израильская" модель безопасности нам в противостоянии с РФ не подходит", — пишет Климкин и добавляет, что "мы должны жестко и креативно использовать этот аргумент с нашими союзниками из НАТО".

Климкин призвал подробно изучить, почему израильские системы безопасности не сработали для будущего опыта, однако подчеркнул, что для Украины нет альтернатив, кроме как быть членом НАТО.

"Брать за основу их модель безопасности для нас означает постоянно находиться в состоянии опасности. Поэтому никаких альтернатив НАТО в сегодняшней реальности нет", — считает Павел Климкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на нападение ХАМАС на Израиль. В то время как большинство стран мира резко осуждают такие действия террористов, нашлись страны, поддержавшие атаку на Израиль.

Также "Комментарии" писали, что Израиль пошел на шаг, который он использовал в последний раз 50 лет назад, во время Войны Судного. Таким образом, Израиль официально начал войну.