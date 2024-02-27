Клименко объяснил, как относится к упрекам о том, почему полицейские не воюют

Как подчеркнул Клименко, каждый полицейский самостоятельно принимает решение о том, где он намерен нести службу – в полиции или в рядах Вооруженных сил. Кроме того, по словам министра, полицейский может служить тем, что защищает публичный порядок в стране. Также он может вступить в боевое подразделение и воевать под командованием ВСУ. Еще один вариант – уволиться со службы и уйти под мобилизацию.

Игорь Клименко

По словам Клименко, в случае, если полицейский добровольно пойдет в ВСУ, он сразу увольняется со службы в полиции. Дело в том, говорит министр, что эти структуры руководствуются разными законами регулирования. Глава МВД добавил, что пока нет никаких квот для тех полицейских, которые решили вступить в ряды Вооруженных сил.

При этом Клименко добавил, что если потребуется, то все полицейские примут оружие и будут защищать свою страну.

Кроме того, министр прокомментировал упреки украинцев о том, что полицейские должны идти воевать. Клименко отметил, что на самом деле полицейские ничем не отличаются от обычных ребят из села, поскольку у них тоже нет боевого опыта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Игорь Клименко и раньше говорил о том, что если будет очень нужно, то полицейские возьмут оружие и уйдут на фронт. Он также рассказал, что в настоящее время численность полиции составляет 98 тыс. сержантов и офицеров, равномерно находящихся по всей территории Украины для выполнения необходимых задач. По словам министра на линии 900 километров, где идут активные боевые действия, привлечены 35 тыс. личного состава полицейских подразделений, в том числе пять тысяч представителей штурмовой бригады "Лют".





