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Клименко объяснил, как относится к упрекам о том, почему полицейские не воюют

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Наталье Мосейчук отметил, что полицейские могут добровольно вступать в ряды ВСУ. В этом случае их увольняют из рядов полиции, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул Клименко, каждый полицейский самостоятельно принимает решение о том, где он намерен нести службу – в полиции или в рядах Вооруженных сил. Кроме того, по словам министра, полицейский может служить тем, что защищает публичный порядок в стране. Также он может вступить в боевое подразделение и воевать под командованием ВСУ. Еще один вариант – уволиться со службы и уйти под мобилизацию.

Клименко объяснил, как относится к упрекам о том, почему полицейские не воюют

Игорь Клименко

По словам Клименко, в случае, если полицейский добровольно пойдет в ВСУ, он сразу увольняется со службы в полиции. Дело в том, говорит министр, что эти структуры руководствуются разными законами регулирования. Глава МВД добавил, что пока нет никаких квот для тех полицейских, которые решили вступить в ряды Вооруженных сил.

При этом Клименко добавил, что если потребуется, то все полицейские примут оружие и будут защищать свою страну.

Кроме того, министр прокомментировал упреки украинцев о том, что полицейские должны идти воевать. Клименко отметил, что на самом деле полицейские ничем не отличаются от обычных ребят из села, поскольку у них тоже нет боевого опыта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Игорь Клименко и раньше говорил о том, что если будет очень нужно, то полицейские возьмут оружие и уйдут на фронт. Он также рассказал, что в настоящее время численность полиции составляет 98 тыс. сержантов и офицеров, равномерно находящихся по всей территории Украины для выполнения необходимых задач. По словам министра на линии 900 километров, где идут активные боевые действия, привлечены 35 тыс. личного состава полицейских подразделений, в том числе пять тысяч представителей штурмовой бригады "Лют".





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SndJlm7HIq0
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