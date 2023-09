Кличко пояснил, почему не хочет умирать за Украину

Владимир Кличко пояснил, почему он не воюет за Украину. Об этом сообщают "Комментарии".

Владимир Кличко

"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё. Это сложнее, чем умереть", — заявил Владимир Кличко, отвечая на вопрос немецкого журналиста.

Кроме того, он отметил, что ему не раз уже задавали этот вопрос. По его мнению, именно в этом состоит отличие украинцев от россиян. Последние готовы умирать за свою страну, а украинцы хотят жить за Украину. Кличко считает, что в этом проявляется рабский менталитет русских, тогда как украинцы — свободные люди.

"Украинцы другие. Мы свободные люди. Те люди, которые у нас на фронте, не мобилизированы. Большинство у нас — это люди, которые решили добровольно отправиться на фронт. Вот в чем разница", — считает Владимир Кличко.

Владиимир Кличко — украинский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Один из двух братьев Кличко. Младший брат городского головы Киева, бывшего профессионального боксера, бывшего обладателя титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Виталия Кличко.

Владиимир Кличко — чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996). Чемпион мира среди военнослужащих (1995). Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015). Чемпион Европы по версии EBU (1999), чемпион Северной Америки по версии NABF (2005) в тяжелом весе. Лучшая позиция в рейтинге Pound for Pound по версии журнала The Ring — 2 (2014—2015).

