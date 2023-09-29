logo

BTC/USD

26891.00

ETH/USD

1667.27

LTC/USD

66.14

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кличко пояснил, почему не хочет умирать за Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Кличко пояснил, почему не хочет умирать за Украину

Известный боксер Владимир Кличко ответил, почему не воюет за Украину

29 сентября 2023, 22:45
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Владимир Кличко пояснил, почему он не воюет за Украину. Об этом сообщают "Комментарии".

Кличко пояснил, почему не хочет умирать за Украину

Владимир Кличко

"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё. Это сложнее, чем умереть", — заявил Владимир Кличко, отвечая на вопрос немецкого журналиста.


Кроме того, он отметил, что ему не раз уже задавали этот вопрос. По его мнению, именно в этом состоит отличие украинцев от россиян. Последние готовы умирать за свою страну, а украинцы хотят жить за Украину. Кличко считает, что в этом проявляется рабский менталитет русских, тогда как украинцы — свободные люди.

"Украинцы другие. Мы свободные люди. Те люди, которые у нас на фронте, не мобилизированы. Большинство у нас — это люди, которые решили добровольно отправиться на фронт. Вот в чем разница", — считает Владимир Кличко.

Владиимир Кличко — украинский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Один из двух братьев Кличко. Младший брат городского головы Киева, бывшего профессионального боксера, бывшего обладателя титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Виталия Кличко.

Владиимир Кличко — чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996). Чемпион мира среди военнослужащих (1995). Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015). Чемпион Европы по версии EBU (1999), чемпион Северной Америки по версии NABF (2005) в тяжелом весе. Лучшая позиция в рейтинге Pound for Pound по версии журнала The Ring — 2 (2014—2015).

Тем временем, в России установили памятник Пригожину.

В НАТО призвали готовиться к долгосрочной конфронтации.

А РФ возвращается в большой спорт: в каких соревнованиях разрешили участвовать россиянам.  




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!