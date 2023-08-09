"Клан Путина" забирает войну обратно: у Зеленского отреагировал на атаку Москвы дронами

Новая атака беспилотников на Москву является очередным доказательством того, что президент России Владимир Путин, который отдал команду российской армии вторгнуться в Украину, перетягивает войну и на свою территорию. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Советник главы ОП отметил, неустановленный беспилотник над Россией – безупречный символ реальности.

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"Клан Путина" все активнее и настойчивее переносит войну на собственную территорию", — написал Михаил Подоляк.

По его мнению, это "правильная и разумная стратегия", которая вовлечет РФ в спасительную политическую перестройку, ускорит уничтожение "клана шовинистов" и окончательно закроет страну в традиционной внутренней гражданской войне.

Отметим, атаки дронов на Москву уже перестают быть чем-то необычным, ведь происходят практически каждый второй день. Так ночью 9 августа российские власти заявили об атаке двух беспилотников на Москву. Конечно же, традиционно в Москве заявили, что российская ПВО все дроны сбила.

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