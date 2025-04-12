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Китайцы воюют в российской армии против Украины: почему власти КНР лишь разводят руками

Reuters пишет о том, что китайцы воюют за РФ как наемники и не связаны с властями КНР

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей

На стороне страны-агрессора в войне против Украины воюют более 100 граждан Китая. Но это никак не связано с предположением, что именно власти КНР активно способствуют пополнению российской армии за счет своих граждан. Об этом говорится в публикации "Reuters".

Китайцы воюют в российской армии против Украины: почему власти КНР лишь разводят руками

Китайцы в российской армии. Фото из открытых источников

По словам двух официальных лиц США и бывшего сотрудника западной разведки, китайцы, воюющие на стороне российских военных, является наемниками. По всей видимости, они не имеют прямых связей с правительством Китая. Также бывший чиновник уточнил, что на стороне РФ воюют около 200 китайских наемников.

В то же время китайские военные офицеры с одобрения Пекина находились на театре боевых действий в тылу России, чтобы извлечь тактические уроки из войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — по меньшей мере 51 гражданин Китая прошел через пункт отбора ВС РФ в Москве за год. К такому выводу пришли аналитики российского расследовательского проекта "Важные истории", идентифицировав этих людей.

Журналистам стали известны имена китайцев после того, как они проанализировали документы, которые оказались в распоряжении проекта. 31 боец из КНР обратился в московский пункт отбора в 2023-м, еще 20 – в 2024 году. 

Отмечается, что большинство из китайцев прибыли в Москву незадолго до обращения в пункт отбора на службу по контракту.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. О чем говорит данный инцидент? Как следует действовать Украине после выяснения обстоятельств участия китайцев в войне на стороне РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/chinese-nationals-fighting-russia-ukraine-are-mercenaries-us-officials-2025-04-11/
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