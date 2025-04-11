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Стало известно, сколько китайцев могут воевать против Украины: какой их возраст

СМИ провело расследование, установив, что минимум 51 гражданин КНР прошел через пункт отбора ВС РФ в Москве за год

сегодня, 13:36
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Кравцев Сергей

По меньшей мере 51 гражданин Китая прошел через пункт отбора ВС РФ в Москве за год. К такому выводу пришли аналитики российского расследовательского проекта "Важные истории", идентифицировав этих людей.

Стало известно, сколько китайцев могут воевать против Украины: какой их возраст

Китайцы в российской армии. Фото: из открытых источников

Журналистам стали известны имена китайцев после того, как они проанализировали документы, которые оказались в распоряжении проекта. 31 боец из КНР обратился в московский пункт отбора в 2023-м, еще 20 – в 2024 году.

Отмечается, что большинство из китайцев прибыли в Москву незадолго до обращения в пункт отбора на службу по контракту. Как минимум четыре китайских добровольца после визита в пункт отбора улетели обратно в Китай.

По информации СМИ, самому младшему из китайских контрактников — 20 лет, самому старшему – 51 год. Как минимум один китаец уже погиб на войне в Украине, еще несколько — получили ранения. В то же время несколько граждан Китая теоретически могли вернуться на родину после завершения годового контракта с российской армией.

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Источник: https://t.me/istories_media/9358
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