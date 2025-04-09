Китайцы в российской армии: о чем это говорит, как нужно было действовать Украине

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видео с допросом одного из пленных. В свою очередь в США отметили роль Китая в поддержке российской агрессии. О чем говорит данный инцидент? Как следует действовать Украине после выяснения обстоятельств участия китайцев в войне на стороне РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Китайские военные в российской армии

Идет борьба за перераспределение влияния в мире

Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко так прокомментировал ситуацию:

"На фоне происходивших и происходящих с участием северокорейских военных событий и с учетом того, что Китай постоянно непублично поддерживает Северную Корею и РФ, появление китайских военных на фронте в Украине вызывает беспокойство. И то, что этим вопросом сейчас занимается СБУ, говорит о том, что они расследуют, что это за люди, каким образом они попали в ряды оккупационной армии – это организованная история, или это отдельные граждане Китая, которые, как наемники попали в российскую армию. В любом случае это событие нуждается в жесткой реакции Украины. И то, что сразу отреагировал президент, говорит о том, что мы очень серьезно к этому относимся. Потому что если не обращать внимание на такие случаи, дальше их будет становиться все больше".

Эксперт отметил, что этот эпизод также подчеркивает, к сожалению, пока ошибочное видение происходящего на территории Украины у руководства США. Потому что разделить вопросы войны в Украине, вопросы безопасности Европы, вопросы Тайваня – на самом деле невозможно. Это все связанные вещи.

"Идет борьба за перераспределение влияния в мире именно в имперском понимании. Не случайно в одну такую ось собрались Россия, Северная Корея. Не говоря уже о сателлитах, типа Беларуси, Ирана. Безусловно, в этой оси также есть Китай, который традиционно для себя действует за кулисами, но очень мощно. Именно поэтому требуется не эпизодическая реакция со стороны нашей власти, а серьезные последовательные и настойчивые разговоры с китайским руководством. С другой стороны, следует неоднократно обращать внимание на эти события со стороны американского руководства и президента Трампа в первую очередь", – констатировал Андрей Сенченко.

Историю с пленными китайцами можно было разыграть по-другому

Политический аналитик Виктор Бобыренко намекнул, что он не в восторге от первой реакции украинского руководства на взятие в плен нашими военными двух граждан Китая.

По факту, считает политолог, появилось еще одно подтверждение, что трускавецкая школа дипломатии – это нечто страшное и грустное. Вчера президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что на стороне России воюют китайцы. Причем не уточнил – это военные или просто завербованные где-то в Сибири граждане Китая, которые просто повели себя на 38 тысяч долларов разовой выплаты за подписание контракта.

"А ведь мог президент эту информацию не разглашать, а по тихому позвонить в Китай. И сказать: дядюшка Си. Здесь твои шлепанцы попались. Но я могу спустить все по-тихому, на тормозах. Если я всем это расскажу – Трамп будет потирать руки. Но я уважаемых мною людей не сдаю за дешевый пиар. Давай дружить? Дай разок по носу Путину? Да, дипломат из Зеленского слабенький. Очень слабый", – прокомментировал политолог.

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