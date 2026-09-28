Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу обратиться к лидеру Китая с предложением присоединиться к мирным переговорам по завершению войны.

Путин и Си. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон убежден, что Китай сейчас не заинтересован в прекращении войны и вмешается он в переговоры только при одном условии. В настоящее время, заметил журналист, Китай будет продолжать свою политику.

"А политика Китая в отношении Украины и России следующая. Китаю очень нужна слабая Россия, но Единая Россия во главе с Путиным. Поэтому война, которую ведут Россия и Украина, Китай устраивает. Эта война ослабляет Россию, американцев, частично ослабляет Европу", — отметил Гордон.

По его словам, Китаю нужно сохранить Европу, чтобы она была мощным торговым партнером Китая и покупала товары. Поэтому, отметил Китаю, очень важно, чтобы Европа была в порядке. Также Китаю крайне важно, чтобы Россия была не в порядке, чтобы можно было по дешевке скупать природные ископаемые и природные богатства России от нефти и газа до леса. При этом, уточнил, для Китая важно, чтобы Россия не распалась.

"Вот здесь Китай против. Поэтому по моей теории, Китай вмешается только тогда, когда будет поставлен под угрозу само существование России. Вот тогда Китай выйдет как миротворец. А пока он будет помогать России преодолевать, обходить санкции. А пока он будет помогать России преодолевать, обходить санкции. Он будет делиться с российскими технологиями, он будет делиться с российскими технологиями, он будет делиться с российскими технологиями, он будет делиться с российскими технологиями, прокси по Северной Корее, которая будет посылать сюда баллистические ракеты и своих солдат", — отметил журналист.

По его словам, Украина ничего не сможет с этим поделать, даже Трамп не сможет повлиять на позицию Китая. Гордон отметил, что единственная надежда на сильный экономический кризис, угрожающий стране. Заметил, что даже смена правящего режима не повлияет на концепцию по России и Украине.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о настоящей цели Кремля.



