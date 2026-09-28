Путін кличе Зеленського до Москви: експерт розкрив справжню мету Кремля

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на пропозиції провести особисту зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. У Кремлі заявляють, що готові зустрічатися тільки у Москві. При цьому риторика цікава — Путін нібито не хоче зустрічатися, не пропрацювавши попередньо домовленості, але щодо запрошення Зеленського в Москву таких умов не ставить.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив причину такої риторики.

“Зрозуміло, що вони хочуть, щоб на колінах приповзли. А це завжди така манера спілкування росіян. Тому що якщо хтось їде до Москви, це означає, що ти вже раб. В такому випадку тебе можна там розмазувати по асфальту”, — зазначив експерт.

За його словами, така риторика Росії — це звичайне лицемірство.

“Звичайно, ніхто нікуди не поїде. Точніше, як там в Нью-Йорку сказав Зеленський, коли журналісти його діставали. “Коли в Москву? — На ракеті, так?” От на ракеті я думаю, що Зеленський може обіцяти”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що минулого тижня розгорівся міжнародний скандал щодо передачі Південній Кореї полонених військових КНДР. Невдоволення викликало те, що президент України Володимир Зеленський публічно розповів про це.

Народний депутат Олексій Гончаренко наголосив, що невже треба пояснювати, що ця інформація — надзвичайно чутлива і делікатна тема? Такі речі не можна просто брати й озвучувати зі сцени. За його словами, щоразу виникає одна й та сама проблема — відсутність системи.

Політик зазначив, що заяви, виступи та пости президента мають перевіряти профільні відомства.



