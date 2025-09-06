В Китай прибыл уже второй за последнее время российский танкер, который перевозит сжиженный природный газ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Танкеры из "теневого флота" РФ. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, российский танкер-газовоз "Восток" стоял на якоре возле терминала СПГ в порту Тешань в юго-западной провинции Гуанси в Китае. Танкер под российским флагом с грузом 150 000 кубометров СПГ был загружен на заводе Arctic LNG 2 в Гидане на севере Сибири 19 июля.

Журналисты обращают внимание, что это уже второй груз из санкционированного проекта, доставленный в Китай после того, как в конце августа на терминал СПГ в Бейхае прибыл танкер Arctic Mulan, который также находится под санкциями.

Добыча в рамках арктического проекта началась в декабре 2023 года, однако поставки газа отстают от графика из-за нехватки газовозов ледового класса и западных санкций.

Arctic LNG 2, 60% акций которого принадлежат российской компании "Новатэк", должен был стать одним из крупнейших в стране заводов СПГ с целевой производительностью 19,8 млн тонн в год, но санкции омрачили его перспективы.

Отмечается, что сейчас еще два танкера с российским газом пришвартованы на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России, а третий находится в Южно-Китайском море между Тайванем и островом Хайнань.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай не оказывает военную поддержку России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Новости.LIVE заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Китае в соцсетях наложили запрет на часть разговора Владимира Путин и Си Цзиньпина: о чем шла речь.



