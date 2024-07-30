Китай сделал новое заявление об урегулировании "украинского конфликта"

Правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван И с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет "Укринформ".

Китай. Фото: из открытых источников

"Относительно "украинского кризиса", Китай всегда занимает беспристрастную и справедливую позицию", — сказал Линь.

По его словам, Пекин всегда стремился к скорейшему завершению "украинского конфликта", стремясь найти для этого политические методы, поскольку прекращение огня и восстановление мира выгодно всем сторонам.

"Китай будет и в дальнейшем стоять на стороне мира и диалога, поддерживать международное сообщество в достижении еще большего консенсуса, совместными усилиями осуществлять поиск практического и реалистичного решения для урегулирования "кризиса", — отметил дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Чехии Петр Павел считает, что для того, чтобы переговоры о мире в Украине дали результат, к ним следует привлечь Китай и Россию. Об этом чешский лидер заявил в интервью ČTK.

Президент Чехии выразил убеждение, что переговоры не будут иметь смысла, если Россия продолжит выдвигать требования, которые вредят Украине.

В то же время Петр Павел считает, что без России и Китая за столом мирные переговоры будут невозможны. Чешский лидер отметил, что без влияния Пекина Москва не изменит свое поведение и мнение о прекращении войны против Украины.

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