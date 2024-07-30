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Китай сделал новое заявление об урегулировании "украинского конфликта"

В китайском МИД подчеркнули, что Пекин будет и в дальнейшем стоять на стороне мира и диалога

сегодня, 11:12
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Кравцев Сергей

Правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван И с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет "Укринформ".

Китай сделал новое заявление об урегулировании "украинского конфликта"

Китай. Фото: из открытых источников

"Относительно "украинского кризиса", Китай всегда занимает беспристрастную и справедливую позицию", — сказал Линь.

По его словам, Пекин всегда стремился к скорейшему завершению "украинского конфликта", стремясь найти для этого политические методы, поскольку прекращение огня и восстановление мира выгодно всем сторонам.

"Китай будет и в дальнейшем стоять на стороне мира и диалога, поддерживать международное сообщество в достижении еще большего консенсуса, совместными усилиями осуществлять поиск практического и реалистичного решения для урегулирования "кризиса", — отметил дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Чехии Петр Павел считает, что для того, чтобы переговоры о мире в Украине дали результат, к ним следует привлечь Китай и Россию. Об этом чешский лидер заявил в интервью ČTK.

Президент Чехии выразил убеждение, что переговоры не будут иметь смысла, если Россия продолжит выдвигать требования, которые вредят Украине. 

В то же время Петр Павел считает, что без России и Китая за столом мирные переговоры будут невозможны. Чешский лидер отметил, что без влияния Пекина Москва не изменит свое поведение и мнение о прекращении войны против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – без этого война в Украине не закончится: ЕС снова обратился с просьбой к Китаю.




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